油價徘徊於四年高位 交易員大舉押注布油將漲超100美元

最近，原油又重奪全球交易者的目光。

截止 10 月 9 日 15：30，布蘭特原油期貨主力合約報價徘徊在 84.47 美元 / 桶附近。6 天前，布蘭特原油期貨主力合約開始連續上漲，一度創下四年來最高值 86.74 美元 / 桶。《華爾街日報》援引 Quik Strike 對洲際交易所數據的分析顯示，自 9 月初以來，押註明年 1 月份布蘭特原油期貨價格上破 100 美元 / 桶的看漲期權合約增加了一倍多。

紐約經紀公司 Macro Risk Advisors 首席能源策略師 Chris Kettenmann 在接受《華爾街日報》採訪時稱，錯過這波漲勢的投資者如今正考慮看漲期權，以期獲得額外收益。市場正在考慮油價在五年來首次達到 100 美元 / 桶的情況。

供需失衡觸發看漲情緒

伊朗因制裁而縮減石油供應，並且全球原油需求上升引發了原油市場的看漲情緒。

參與原油期貨交易的投資機構調研發現，伊朗原油出口量從 4 月份的 260 萬桶 / 日下滑至 177 萬桶 / 日，加之委內瑞拉等產油國因國內局勢動盪而大幅削減原油出口。因此，OPEC 產油國需增產逾 180 萬桶 / 日，才能抵消產量下滑的影響。

但在 OPEC 國家裡，僅有沙烏地阿拉伯、俄羅斯等少數國家還擁有閒置產能，而當時兩國還決定不增產，這無疑對原油的供給來說雪上加霜。

此外，華爾街見聞在《油價 11 月 100 美元見？沙烏地阿拉伯與川普的「博弈」並不簡單》提及，美國除了口頭打壓油價之外，並沒有採取實際動作來要求沙烏地阿拉伯增加供給，反倒是逼着盟友加速撇清與伊朗之間的關係，結果使得油價節節高升。並且，美國在口頭喊話讓沙烏地阿拉伯增產的同時，卻偷偷進口並儲存沙烏地阿拉伯石油。

多重因素的刺激下，導致交易者對油價上漲信心十足，紛紛買入看漲期權。

油價是否會橫生變數？

10 月 3 日，據伊朗石油部官方網站，伊朗駐 OPEC 代表 Hossein Kazempour Ardebili 表示，對比沙烏地阿拉伯和俄羅斯的產量和他們在限產協議上做出的承諾可以發現，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已經各自讓產量增加了 34.6 萬桶 / 日和 25 萬桶 / 日，但這種增產違反了 OPEC 的協議。

原油增產的消息得到沙烏地阿拉伯能源部長法利赫和俄羅斯總統普丁的確認。但兩人表態之後，國際油價變動不大，上行趨勢未改。

並且，美國將於今年 11 月 6 日舉行的中期選舉對於油價的影響也較大，川普在中期選舉結束之前並不希望油價上漲太多。

光大石化裘孝鋒認為，美國肯定是以 11 月 6 日的中期選舉為界，在這之前川普肯定會採取口頭的或者具體行動來使油價回落；而 11 月 6 日之後，制裁伊朗是美國的主要戰略目標，一定會兌現上台時的口號，對伊朗實施制裁。

油價大趨勢從目前情況來看是要往三位數走，但是有個節奏的問題：11.6 美國中期選舉之前，我覺得不會特別誇張，不排除有反覆；但 11.6 美國中期選舉之後，油價大機率要往三位數方向走。

值得注意的是，美國商品期貨委員會（CFTC）最新數據顯示，截至 9 月 25 日當周，以對沖基金為主的資產管理機構較前一周增持 688.4 萬桶原油凈多頭部位，而原油生產貿易商則較前一周大幅增加 2442.7 萬桶原油凈空頭部位，顯示兩者對油價未來上漲的分歧迅速擴大。

分析師認為，由於 OPEC 國家計劃增產填補原油供應缺口，油價回調機率也正在上漲。