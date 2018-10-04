油價上看100美元 業者稱電動車將供不應求

根據《彭博社》報導，油價上看每桶 100 美元，電動車前景備受期待；英國汽車租賃公司 Octopus Electric Vehicles 執行長 Fiona Howarth 表示，油價走高有利電動車產業發展，「我們已看到供不應求之勢」。

美國對伊朗的新一輪制裁，將於 11 月 4 日生效，受此消息影響，週三布蘭特原油一度觸及每桶 86.74 美元，來到 4 年高點。

雷諾 - 日產 - 三菱聯盟 (Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance) 執行長 Carlos Ghosn 認為，高油價將成為電動車發展助力。

特斯拉 Model 3 的生產表現，受到高度關注，德國汽車大廠，亦紛紛跨足電動車領域，例如奧迪 (Audi) 的 SUV e-tron、Mercedes-Benz 的 EQC，以及 BMW 的 MINI Electric；此外，英國 Aston Martin 也預計於 2019 年底發表首款純電產品 Rapide E。

彭博新能源財經 (Bloomberg New Energy Finance) 研究顯示，2019 年，插電式油電混合與純電動車產品總量，估將成長 20%。

電動車前景看俏，擴建充電基礎設施的必要性，也隨之增加；標緻雪鐵龍執行長 Carlos Tavares 認為，最讓消費者感到焦慮的問題是，電力即將耗盡，卻找不到充電設施，「若這項焦慮無法被解決，人們就不會購買電動車。」