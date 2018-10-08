【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美 10 年債殖利率創下 7 年以來新高，導致美股上週五走跌，市場擔憂台積電將可能於法說會時，將可能下修第四季營運展望，導致台積電大跌 2.6%，加上被動元件及矽晶圓再度出現大跌影響，使得台股呈現下跌走勢，收盤台股下跌 61.19 點；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 131.13 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國人民銀行宣布調降存款準備率四碼，下周 (10/15) 一生效，相當於釋出 7500 億元人民幣的強力貨幣，希望藉此穩定金融市場信心，不過受到中國金九銀十將出現旺季不旺疑慮，及房地產調控延續之影響下，導致中國 A50 指數及上證指數同步下跌，其中 A50 指數由海康威視、上汽集團及萬科領跌下，呈現下跌走勢。

《國際商品市場焦點分析》

市場傳出俄羅斯及沙烏地阿拉伯秘密協商將增產原油，加上美國煉油廠將進入歲修影響，導致週五布侖特原油走跌；本週原油市場關注焦點為 OPEC 將公佈最新的月報，8 月份 OPEC 減產執行率下滑至 120%，需留意在 OPEC 持續提高原油產量下，是否導致原油價格的下跌；農產品市場方面，美國黃豆產區接連大雨，導致收割進度落後於市場預期，推動週五黃豆期貨上漲超過 1%。

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