搶救外貿 中國二度調高出口退稅率 11月實施

中美貿易情勢惡化後，中國就出口動作頻頻，繼上 (9) 月底對提高 397 項產品的出口退稅，昨 (8) 日中國國務院總理李克強主持國務院常務會議，再拍板從 11 月起將部分商品出口退稅率提高至 16%，退稅率減為 5 檔。

中國國務院最新宣佈，從 2018 年 11 月 1 日起，將出口退稅率為 15% 的和部分 13% 的現行貨物提高至 16%；9% 的現行貨物提至 10%，其中部分貨物退稅率提高至 13%；出口退稅率為 5% 的貨品提至 6%，部分貨物提高至 10%。對高耗能、高污染、資源性產品和面臨去產能任務等產品出口退稅率維持不變。

同時進一步簡化稅制，退稅率由原來的七檔減為五檔，還會加快退稅進度，今年底前將辦理退稅平均時間由目前 13 個工作日縮短至 10 個工作日。

中國方面會積極加快政策動作並非沒有原因，受貿易戰影響，國際貨幣基金 (IMF) 才剛宣佈，將中國 2019 年成長預測下調 0.2 個百分點至 6.2%； 2018 年預估維持 6.6% 不變。至於昨天跌的慘不忍睹的 A 股，今天上午雖然一度反彈，小漲 0.64%，但鄰近午盤收盤前下探再拉回，反覆震盪。

A 股最新走勢 (圖自新浪財經)

中國國務院這次行動讓外界關注的是，這已經是今年內中國第二次調高出口退稅率。近兩個月來，國常會更是三次提到完善出口退稅政策，加快出口退稅進度。

專家指出，強化出口退稅可以緩解外貿企業巨大的外部壓力。尤其出口退稅在性質上與補貼完全不同，後者不利於市場的公平競爭，而出口退稅是為了避免雙重課稅。

清華大學中美關係研究中心高級研究員周世儉指出，中美貿易戰以來，中國正面臨前所未有的嚴峻的外部挑戰。「美國對中國加徵 25% 關稅，讓外貿企業面臨龐大壓力，目前這些企業最希望看到的一是人民幣適度貶值，二就是中國進行出口退稅。但前者容易受到外部有關操縱匯率的指責，至於出口退稅則所有人都無話可說，操作上其阻力也不在外部，而是國內。」

今年 9 月 15 日起，中國已經提高了機電、文化等 397 項產品的出口退稅率，其中多元件集成電路、非電磁幹擾濾波器、書籍、報紙等產品出口退稅率提高至 16%。11 月這次是則是今年第二次調高出口退稅率。

事實上，中國國務院常務會議近兩個月來先後在 8 月 30 日、9 月 18 日以及 10 月 8 日更三度提到完善出口退稅政策，加快出口退稅進度。

中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，提高產品出口退稅率的確能為企業減輕壓力，降低出口成本。「尤其在中美貿易摩擦升溫的背景下，出口企業面臨額外的徵稅壓力，提高產品出口退稅率對這些企業來說，的確是項政策利多。」