〈分析〉中國半年四度降關稅背後 這算盤打的究竟正不正確？

中美貿易戰持續陷入僵局，儘管美國再度拋出雙方很可能在 11 月底的 G20 峰會上重啟貿易談判的風向球，但有評論指出，目前中國方面可能已經不把美國總統川普作為談判對象，寧可靠自己抵抗美國貿易戰的影響，例如半年來降了四次關稅就是一例，但作用到底大不大，學者存疑。

中國從 5 月至今，已經四度主動調降關稅，最近的一次是在 9 月 30 日公告，自 11 月 1 日起降低工業品最惠國稅率，涉及商品 1585 項，包括機電設備、零組件及原材料等，約占中國稅目總數的 19%，平均稅率由 10.5% 降至 7.8%，平均降幅 26%。

中國關稅稅則委員會指出，中國今年已先後進行 3 次降稅，連同 11 月降稅，中國關稅總水準將由上一年的 9.8% 降至 7.5%。

凱源資本董事總經理 Brock Silvers 不看好中國降關稅的做法，他認為雖然中國官方積極動作，但恐怕無法達到預期效果。原因在於，中國就算調低關稅，但仍高過歐盟平均關稅水準，直言相關措施就算能起到一定作用，但想要抵銷貿易戰的影響還遠遠不夠，中國經濟依舊有衰退的可能性。

Silvers 指出，對中國來說，接下來最聰明的作法，便是想辦法快速解決貿易爭端，讓自己能夠專注於實施更有力的改革措施。

儘管美國最新釋出風向，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，今年 12 月在布宜諾斯艾利斯召開 G20 會議時，中美貿易很可能在此時恢復談判。不過目前看來中國方面在和美國多次談判無果後，很可能放棄和川普政府在進行談判。

原因在於，美方目前在談判時經常出爾反爾或單方面毀約，分析人士指出，中國現在的目標看來已經從先前想和美國協商和解，改為「加強國內改革」和「加強與其他貿易伙伴關係」。

有說法認為，中國國家主席習近平目前想等 11 月中期選舉結束後再來談，屆時川普若國會控制權不保，談判時會比較容易。但有分析人士認為，這種想法只是一廂情願，畢竟美國對中國貿易「不公平」的指控存在長期共識，就算兩黨對於貿易戰看法有所分歧，但對中國貿易談判上絕不可能輕輕放下。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，接下來得關注中國的資金流動、外匯儲備以及成長指標，來判斷經濟情況。2015 年到 2016 的那波跌勢，就是因為上述指標急遽走跌。

對美國來說，接下來的風險則是若聯準會在 12 月停止升息，並在關稅開始產生衝擊時放緩緊縮步伐。由於中美貿易的不確定性仍高，很多企業已經暫緩投資決策。接下來若美國再對中國祭出關稅措施，很可能讓中國隨之反制。對聯準會來說，最需要擔心的是關稅很可能讓通膨高於目標，導致經濟成長趨緩，讓利率決策只好一直維持按兵不動。