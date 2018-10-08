人行降準+財長喊話醞釀更大規模降稅 依舊擋不住A股跌勢

中國昨 (7) 日市場的重量級消息，除了人行無預警宣佈降準 1 個百分點，財政部長劉昆也出面喊話，強調在研究更大規模的減稅與更明顯的降費措施，消息傳出後，今 (8) 日中國股市依舊走低，一開盤隨即跌近 2%。

中國股市歷經長假後，今天開盤隨即下挫，至截稿為止跌幅逼近 2%，上證指數報 2767.02 點，跌 1.93%。

A 股早盤走跌 (圖自新浪財經)

劉昆在接受中國官方媒體新華社訪問時指出，積極的財政政策會更加積極，「我們還在研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施。」預計今年中國全年降稅降稅規模會超過人民幣 1.3 兆元。

他表示，隨著相關政策實施，後幾個月財政收入成長速度會在低點徘徊。但在稅負進一步降低情況下，預計全年收入能夠完成年度預算，可能還會略有超收。

劉昆也強調，減稅政策效應顯現需要一定時間，例如部分行業增值稅稅率從 5 月 1 日起下調，國內增值稅前 5 個月平均增速為 19.5%，自 6 月以來逐漸下降，8 月份已降至 2.1%。劉昆強調，「隨著時間推移，企業對減稅降費的獲得感會有所增強。」

至於外界關注中美貿易戰升級，對中國經濟的影響。劉昆坦言，有局部地區、部分企業受到一定衝擊，但有信心可以把衝擊影響縮到最小。財政部會對受影響企業協調解決出口方面的問題，支持受影響企業內部轉職和技能培訓等。

尤其 9 月底時提出今年 11 月 1 日起降低 1585 個稅目工業品等商品進口關稅稅率，劉昆表示，今年透過四次主動降關稅，關稅總水準會從去年的 9.8% 降到 7.5%。