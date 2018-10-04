辣椒母以子貴 碩辣椒今年轉盈 明年登興櫃

辣椒 (4946) 持股 100% 的碩辣椒自製《真三國無雙 ‧ 斬》在日本上市成績亮眼，將帶動今年全年轉盈，獲利達 7600 萬元，碩辣椒預計明年 10 月登錄興櫃，成為辣椒集團小金雞。辣椒董事長鄧潤澤指出，碩辣椒承接《真三國無雙斬》開發團隊，而該款遊戲已於 9 月 20 日在日本推出，成績相當亮眼，雙平台最高來到排名前 10 名。



法人指出，《真三國無雙斬》9 月上市至昨天，平均日營收約 4700 萬日幣，一個月營收上看 14 億日幣，碩辣椒可抽成 15%，而光 9 月上市就可望有 2000 萬元收入挹注，10 月又可完整貢獻業績，將帶動碩辣椒全年轉盈。



法人估，《真三國無雙斬》今年日本地區營收有機會達到 40 億日幣（約 10 億台幣），碩辣椒可抽成約 1.5 億元，扣除成本及稅金，預估今年淨利約 7600 萬元，因辣椒持股 6 成，預期將貢獻紅心辣椒業外 3400 萬元，每股挹注逾 1 元。



展望 2019 年，鄧潤澤指出，《真三國無雙斬》大陸地區正在洽談合作對象，將授權當地開發商，目標明年 6 月在大陸上市。



法人估，《真三國無雙斬》明年日本及大陸地區合計營收可達台幣 20 億元以上，加上 2019 年還有一款遊戲開發完成上市，碩辣椒營運將大翻身，若淨利達 2 億元，貢獻母公司超過 1 億元業外收益，每股獲利挹注將高達 4 元，成為辣椒集團小金雞，也在業績撐腰下，明年 10 月登錄興櫃。