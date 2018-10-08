是方攜F5打造最強雲端防護罩 拓跨國企業資安商機

是方電訊 (6561-TW) 今 (8) 日宣布，攜手國際知名資安大廠 F5 Network，推出全新資安整合應用服務，是方總經理劉耀源指出，新型的資安防護將架構在是方雲端資料中心與 F5 各項雲端軟體的強力優勢之上，透過打造最強雲端防護罩，拓展跨國企業資安商機。

隨雲端數位科技蓬勃發展，包含通訊電郵、金融交易、電商購物等日常生活中各項應用服務，到企業廣泛運用的 AI、大數據等，均建構於雲端平台之上，因此也推升資安需求增加。

根據今年 F5 應用程式交付現狀（State of Application Delivery，簡稱 SOAD) 報告指出，未來企業將大幅增加公有雲使用，且愈來愈多應用程式將佈建在雲端，但絕大多數企業欠缺在公有雲及混合雲架構中安全快速部屬經驗與技能。

劉耀源指出，此次是方與 F5 合作建構的全新雲端資安整合應用服務，有別於一般企業主自建機房實體設備的傳統防禦觀念，係建構在是方雲端資料中心與 F5 各項雲端軟體的強力優勢之上。

他強調，新型態雲端資安軟體防護更加著重在應用程式本身，與雲平台可用性的全方位考量，絕非傳統硬體防火牆可以比擬的。

而雙方合作所提供給企業的資安鄭和應用服務，包括應用服務負載平衡、防火牆、網頁防火牆 (WAF)、DDoS 防護、DNS 防護與行動裝置安全存取等最頂級的雲端資安應用服務，滿足企業客戶私有雲端與公有雲端混合架構下的整體資安需求。