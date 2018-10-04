辣椒《真三國無雙‧斬》海外成績亮眼 估9月營收跳增創19個月新高

辣椒 (4946) 持股 100% 的碩辣椒自製《真三國無雙 ‧ 斬》由營運商 Nexon 日本子公司發行，9 月 20 日在日本上市後成績亮眼，每天營收 4700 萬日幣，估將為辣椒貢獻業績，法人估，受惠《真三國無雙 ‧ 斬》業績貢獻，9 月營收明顯跳增至 5000 多萬元，10 月完整貢獻業績，再繼續向上成長，今年全年獲利 3400 萬元，每股盈餘上看 1.3 元。辣椒上半年營收 1.66 億元，稅後淨利 0.16 億元，每股盈餘 0.58 元。



展望年下半年，辣椒董事長鄧潤澤表示，除手機遊戲新作《PRO 野球 VS》挹注業績外，旗下子公司碩辣椒所製作的《真三國無雙．斬》，已於 9 月 20 日在日本上市，由全球知名遊戲營運商 Nexon 日本子公司發行，營收排行榜擠進前十名，成績相當好。



法人指出，《真三國無雙．斬》在日本上市後，單日營收最高 6900 萬日幣，以目前排名狀況來看，每天營收約有 4700 萬日幣，因碩辣椒可抽成 15%，母公司辣椒將受惠。



辣椒 8 月營收已明顯成長達 3488 萬元，月增 86%，年增 23%，9 月可認列 11 天《真三國無雙．斬》業績，法人估，9 月營收將可明顯跳增至 5000 多萬元，可望創下 19 個月來新高，10 月因有完整貢獻，營收再向上成長。



法人估，辣椒今年受惠《真三國無雙．斬》挹注，全年獲利達 3400 萬元，以目前股本 2.7 億元來看，每股盈餘上看 1.3 元，明年持續認列轉投資收益，全年獲利將再向上看增。

