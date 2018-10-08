均豪生醫設備2020年量產 明年電子設備景氣審慎樂觀

均豪 (5443) 於上周五 (5 日) 舉行成立四十周年活動，從早期 IC 模具製造、自動化設備，設備供應擴跨半導體、顯示器兩大產業，看好智慧設備發展，結合學界力量建立團隊，開發出全血微流控免疫分析儀等生醫設備，預計 2020 年量產，均豪董事長葉勝發表示，終端市場需求因美中貿易戰不確定因素稍微觀望，設備產業受到影響性是間接，明年整體電子設備表現還會好，也對景氣抱持審慎樂觀的看法。均豪成立 1978 年，由董事長藍光輝、榮譽董事長丁才發共同創立，公司名字取其兩人孩子名字當中一個字而來，早期從 IC 模具開始，先後完成「華東半導體」及「群錄自動化」，如今成功跨足工業 4.0、物聯網、半導體、顯示器、生醫、綠能、人工智慧，以及智慧製造等領域。



葉勝發說，未來什麼都要講究「智慧化」，不管是智慧家庭、智慧醫療、智慧製造，乃至智慧駕駛的自駕車… 等，上述領域當中汽車必須與整車廠合作，公司不會跨入，因此選擇醫療作為重點發展產業，已開發出全血微流控免疫分析儀，預計 2020 年後量產。



葉勝發分析，台灣設備產業相當具發展機會，對於人力短缺又不願外移的公司，勢必透過智慧機械 / 設備來提升競爭力，而公司把生產設備、系統進行智慧化整合，開發出 AGV 物流自動化、自動送料設備等。



對於未來景氣，葉勝發指出，到今年同業狀況普遍還不錯，不過受到貿易戰影響，有點向下走的跡象，不過整體來看，明年電子設備業景氣還是審慎樂觀。