業績亮眼難敵大盤重挫與外資降評 瑞昱股價一度跌停

網通晶片設計業者瑞昱 (2379) 雖然 9 月與第三季營收同創新高，但受到大盤重挫，電子股成重災區，加外資下修瑞昱第四季與明年的營運展望，利空消息夾殺，瑞昱今日股價大跌，甚至一度觸及跌停的 114 元價位。拜網通晶片熱賣與標案加持，瑞昱今年前三季營運成績亮眼，但有外資質疑瑞昱第四季表現，認為在 PC 處理器缺貨下，將影響諸多相關晶片的出貨，更直言，由於瑞昱營收占比中 35% 來自 PC 相關，此舉恐讓第四季營運表現受挫。



無線網路出貨暢旺，加上中國標案市場回溫，瑞昱 9 月營收 41.44 億元，連續 2 個月業績創歷史新高，第三季單季營收達 120.85 億元，不單季增 8.37%，且創單季營收的歷史新高。