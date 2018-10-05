精測9月及Q3營收不如預期 法人看後續成長動能堪慮

探針測試卡板供應商精測 (6510)，近期利空訊息不斷，不單傳出有內線交易遭調查的謠傳，也陷入 9 月與第三季成績單不理想等困境，更有內資法人報告提到，手機成長趨緩、新產品市場規模不如預期，擔心精測後續表現。內資法人提到，精測雖然技術領先同業且產業趨勢有利公司業績發展，以及毛利率提升，但受到手機市場成長趨緩，且新產品市場規模預期將遠低於 AP 市場，加上客戶能否順利拓展等疑慮，導致精測後續成長動能恐有疑慮。



精測 9 月營收 2.70 億元，年減 15%，月減 14.44%，累計營收 25.58 億元，合計第三季營收 9.28 億元，不單營收表現低於預期，請季增率也只有 4.5%。而今日大盤重挫，大跌超過 200 點，半導體與電子股跌勢沉重，但精測跌幅僅 3% 多，跌幅相對不重。