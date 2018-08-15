代理瑞昱無線產品發酵 弘憶股下半年營運大進補

無線通訊網路 IC 代理大廠弘憶國際 (3312) 近期受惠無線通訊 IC，及去年佈局車用物聯網 IC 及無線藍芽 IC 需求暢旺下，7 月營收 8.73 億、年增 27.68%，創下 3 年來新高，表現亮眼。其產品主要為代理國內網通晶片大廠瑞昱 IC，受惠國內及中國網通客戶積極拉貨下，近期營運表現強勢，營收創下三年來新高，累計年成長 9.52%；獲利部分揮別去年代理 TOSHIBA 產品鉅額虧損陰霾，今年上半年每股獲利 0.75，對比去年虧損 2.22 元已經大幅改善，並配股 0.12 元；在今年第二季中興事件落幕下，下游網通廠重啟拉貨，Q3 及 Q4 營收獲利值得期待。



另外，公司近期亦佈局車聯網相關產品線，目前已經有中國大陸 Tier 1 相關產品在認證中，明年整體業績值得期待。



整體均線維持多頭排列，近期股價沿 10 日線攀升，KD 指標交叉向上，後續待量能溫和放大，挑戰前高可期。