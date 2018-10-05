中華商用一哥菱利年販目標上看1.5萬台 年增15%

中華汽車 (2204) 延續中華菱利產品優勢推出全新「中華菱利 A180 廂車、A190 貨車」，在全新產品力及舊換新政策的加持下，公司指出，年販目標上看 1.5 萬台，年增幅達 15%。中華菱利自 1989 年第一代威利上市以來，以綿密的服務據點、良好的妥善率及強大的載貨能力成為頭家最愛，連續 20 年穩居全台商用車市佔率第一。尤其在《貨物稅條例》修正草案自生效後，成功吸引 15 年以上老舊商車汰舊換新意願，使得中華菱利連續兩年銷售突破 1.3 萬台。



本次全新推出「中華菱利 A180 廂車、A190 貨車」，全新 1.5L 引擎不僅馬力、扭力提升、油耗更省外，更搭配全新自排系統及 SCC(Safety Control Center) 智慧防護系統，是一台滿足全新世代需求的商用車款。中華汽車表示，菱利是中華汽車最重要的車型之一，本次改款除了產品力及安全性提升外，特別新增了自排車型，一定能滿足更多年輕頭家的需求。