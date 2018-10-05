LME期鋁持續創新高，中國鋁業股價能否借機上漲？

10月4日淩晨，三個月期鋁收高4.2%，報每噸2,206美元，盤中觸及6月15日來最高位每噸2,238美元；因全球供應趨緊，倫敦金屬交易所（LME）的鋁庫存已經降至逾十年最低水平；供需如此緊張，作為國内鋁龍頭的中國鋁業（601600-CN，02600-HK）股價的表現，應該也不會差到哪兒去；但事與願違，中國鋁業的股價，從走勢上看卻創出近兩年的新低。

據財華社數據統計，中國鋁業A股股價在6月15日-9月28日收盤期間，漲跌幅為-0.98%，其中，股價最低跌至3.33元人民幣，創出2014年來的新低；滬指漲跌幅為-7.32%，行業指數漲跌幅為-19.41%。H股的中國鋁業股價在6月15日-10月03日收盤期間，漲跌幅為-7.46%，其中，股價最低跌至2.86港元，創出了2016年來的新低；恒生指數漲跌幅為-11.00%。

綜上數據對比，在大環境趨同的情況下，中國鋁業的股價漲跌幅表現是優於同行業指數及大盤指數。但若對比倫鋁期貨價格的表現，中國鋁業的股價是呈現背離的。是什麽因素抑製其股價上漲？面對倫鋁持續走高，中國鋁業股價能得以提振嗎？

營業收入下滑，氧化鋁獨木難支

據2018年中報數據，中國鋁業上半年實現營收820.56億元（人民幣，單位下同），同比減少10.24%；歸母淨利潤8.48億元，同比增加15.13%；每股收益0.0476元，同比增加3.93%。對於營業收入下滑，中國鋁業將原因歸於貿易銷售收入減少。

實際上，貿易板塊是中國鋁業最主要的收入來源，2018年上半年貿易板塊的營業收入為636.48億元，較去年同期的765.51億元，減少16.86%或129.03億元。貿易收入增減很大程度影響中國鋁業的總營業收入情況。

其他板塊從營收表現看，2018年上半年即便受強勢美元及貿易戰影響，原鋁價格整體走低，但均價仍同比有5%左右漲幅，至此，也帶動上半年原鋁板塊實現營收265.16億元，較同期增加30.96%，實現稅前盈利1.99億元，同比增加226%。

能源板塊方面，2018年上半年受電力、煤炭銷量增加及銷售價格上升的影響，上半年實現營收34.53億元，較同期增加24.84%，實現稅前盈利1.71億元，同比增加510.71%。最值得一提的是，氧化鋁板塊盈利能力相對強勁。今年上半年氧化鋁的價格受美鋁製裁、海德魯停產等影響同比上漲7%，雖然產量增幅隻有增加2.8%，但氧化鋁實現稅前盈利19.15億元，較同期增加12.84%，如此一來，氧化鋁板塊是中國鋁業總盈利的保障。

非經常性損益大增，經營能力存疑

雖有氧化鋁保障中國鋁業的盈利能力，但是非經常性損益卻增加了7.50億元，較同期的1.93億元增加了288.60%。其中，政府補助高達5.67億元，1.23億元是期貨套保及購併子公司產生的長期股權投資利得。

圖片來源：港交所

這就意味著,中國鋁業在上半年的淨利潤近九成來自非經常性損益項目；且大部分收入來源政府補助；對於行業龍頭企業，中國鋁業短時間内的經營能力是值得考究的。

氧化鋁供應緊缺，證金加大增持

海外市場方面，近日，全球主要鋁商之一的挪威(NorskHydro)官網公佈，受赤泥堆場問題限製，海德魯將關停位於巴西的Alunorte氧化鋁廠剩餘50%產能，約320萬噸年產能。外加俄鋁製裁事件與美鋁西澳工廠罷工事件加大了市場對未來海外氧化鋁供應緊張的預期，海外氧化鋁價格從6月底的440美元/噸大漲45.45%至9月初的640美元/噸。這也就造成氧化鋁市場價格的大漲，倫鋁持續創新高也受此影響。根據供需關係，氧化鋁的國際需求還會進一步加劇。

國内市場方面，據相關研究報告顯示，近幾年我國鋁土礦資源枯竭問題逐步顯露，礦石品位出現明顯下降，疊加2017年後環保督察嚴格化常態化，使山西、河南這兩大鋁土礦產能大省生產受限。由於山西、河南不但是我國的鋁土礦生產大省，也是我國氧化鋁主要的生產區域。山西、河南地區的氧化鋁廠基本採購當地的鋁土礦進行生產，在山西、河南的鋁土礦供應結構性短缺後，造成該地區的氧化鋁廠因原材料供應不足而被迫減產，促使山西、河南，乃至全國氧化鋁企業的總體開工率下滑。

如此一來，國内氧化鋁供應出現缺口，驅動氧化鋁價格上漲；國内氧化鋁行業因原料結構性短缺導緻的開工率下滑，以及我國從氧化鋁淨進口國變為淨出口國，使國内氧化鋁的實際供應量下降，考慮到當前供應有所急劇失衡，且國内鋁土礦緊張及海外氧化鋁短缺的問題短期内無法解決，氧化鋁價格有望在未來較長一段時間内在高位運行。

雖然，中國鋁業股價受自身因素及國内二級市場大環境的影響出現下挫，但從半年報顯示，證金公司卻加大增持。由一季度末的4.96億股增至7.3億股,持股比例由3.33%增至4.90%。

圖片來源：港交所

結語

對於倫鋁期貨的價格持續創新高，更多的影響因素是氧化鋁短時間供需緊張所緻；而近期中國鋁業股價趨於近幾年的低位，除受大環境影響外，短時間市場對中國鋁業經營能力也是存疑的。隨著氧化鋁短週期需求的擡升，中國鋁業的股價很有可能得以提振。