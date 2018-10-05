憂美中貿易戰全面開火 小摩揮刀降評陸股

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2018年10月5號12點7分

美中貿易緊張局勢愈來愈少和緩跡象，投資銀行也逐漸看壞接下來的發展。JPMorgan(摩根大通)(小摩) 最新報告認為，川普政府可能會在明年底前，對所有中國商品課稅，要是如此，對中國股市將是大麻煩。

摩根大通將中國股市評級，由「增持」下調為「中性」，認為兩國不斷升級的貿易戰，將影響明年的中國經濟。並將 MSCI 中國指數的年終目標價格，由 95 降至 85，相當於再跌 9%。

在早前另一份報告中，摩根大通就調整了對貿易戰發展的看法，並認為人民幣在年底前就會貶破 7.0 關卡。

美元兌離岸人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

貿易戰預計進入第 3 階段

Pedro Martins Junior 和 Rajiv Batra 等分析師指出，他們現在認為美中貿易戰將在 2019 年進入第三階段，即美國對來自中國所有 5000 億商品課徵關稅。

到目前為止，川普已經對價值 2500 億美元的中國商品徵收關稅，影響約 5000 種商品，川普多次表明，他願意把課稅目標提高至 5000 億美元，相當於針對所有中國進口商品課稅。

摩根大通表示，短期內沒有明顯跡象表明，中美之間的對抗有所緩解，因此兩國對所有商品互課關稅，是最可能的結果。貿易戰將對中國經濟產生負面影響，從而打擊股市。

對中國 GDP 總體影響估為 1.0%

這家銀行認為，如果中國不採取對策，對中國 GDP 增長的總體影響為 1.0%。

摩根大通指出，更高的關稅正在擠壓中國製造業的利潤率，減少投資激勵和招聘，如此，就會減少人民收入，並拖累消費。

團隊認為，能源、IT 和工業等中國境內產業所受影響最大，房地產、保險、多元化金融、電信和公用事業等行業，則幾乎沒有來自美國的收入。

摩根大通表示，儘管貿易戰是調降中國股市評等的最主要原因，但並非唯一的因素。「由於避險和政府活動增加，而導致股票風險溢價上升」、人民幣進一步貶值，以及中國改革過程的不確定性，都是中國股市可能出現負面的驅動因素。