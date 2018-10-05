中國長假旅遊商機驚人 券商：旅遊業者靠降票價 反而大賺一筆

中國十一長假迄今，過去短短的四天假期，已經有 5.02 億人次出遊，花了人民幣 4169 億元。尤其今年許多風景園區調降票價，也讓旅遊消費持續升溫。

根據中國旅遊研究院 (文化和旅遊部數據中心) 測算，10 月 1 日 - 4 日全國接待國內遊客一共 5.02 億人次，比去年同期成長 8.80%；國內旅遊收入達人民幣 4169 億元，年增 8.12%。

根據觀察，今年十一黃金周和往年有兩大不同，在國內旅遊方面，由於今年許多重點風景區門票集體降價，一共有 74 個免費開放，907 個降價，也讓許多熱門風景區相繼攀上最高乘載量，紛紛啟動高峰應對機制。

陸媒報導，對於以門票收入為主的旅遊類上市公司來說，門票價格下調將直接影響全年利潤，例如峨眉山 A、雲南旅遊、麗江旅遊、黃山旅遊等難免受到影響，不過這些公司打的如意算盤是，門票調降反而會吸引遊客人數上漲，並非壞事。

券商分析人士指出，旅遊景區門票價格旺季調降對將門票計入營業收入的上市公司固然會有影響，但票價降低帶來的客流增加，可讓業者透過提高高附加值服務、 拓寬服務性產品內容等方式增加收入來源。

此外，隨著中國廣深港高鐵開通，今年很多民眾選擇搭高鐵出遊，許多旅遊或票務業者也紛紛推出相關產品，甚至有業者預測，到 2020 年中國「高鐵遊」市場規模將超過人民幣 1000 億元。

有趣的是，過去眾人印象中有導遊帶著一群人的團體旅遊，現在反而更多人轉成嚮往輕鬆的深度旅遊，尤其以年輕族群居多，一改過去動輒去旅遊景點，根本看不到風景，只看到一大群人的身心俱疲玩法。轉而改選到農家，體驗鄉村樸實、吃農家菜的慢活生活。

有旅行業者表示，今年國慶，定制遊的訂單比去年同期大增 200%，其中，當地特色體驗類的產品成長最快，消費者的年齡層主要落在 20-40 歲之間。業者形容，現在遊客更喜歡旅遊景點之外的體驗式內容，例如體驗當地手工藝、學做特色美食等。