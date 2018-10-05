「金磚之父」歐尼爾：美元過度主宰全球金融市場 並非好事

在美國經濟強勢表現，帶動美元走升之下，許多新興市場國家今年陷入困境，貨幣及經濟受到雙重打擊。有「金磚之父」美名的歐尼爾 (Jim O'Neill) 認為，美元過度主宰市場並非好事。

歐尼爾表示，目前的生活環境，美元在全球金融扮演的角色，比美國經濟本身還重要，這實在過於奇特。

美國占全球 GDP 比重下降

歐尼爾指出，美國政策和美元在全球金融中的中心地位是個問題，特別是考慮到，比起二戰之後，美國 GDP 占全球的比例已經不足 20%，但美元卻似乎一直扮演著戲劇化的角色。

實際上，美國 GDP 目前占全球的 18%，低於二戰結束時的 30% 比例。近年以來，中國所占的比例翻了 4 倍，達到 16%，而整體新興市場貢獻了 60% 的全球總產量。

雖然占全球 GDP 比例下降，美元卻仍然呼風喚雨。部分原因在於，約 60% 的國家以美元為主要貨幣，占全球 GDP 的 70%。美國國債為主的美國資產，在中央銀行外匯準備的比例，以及以美元計價的國際貿易，繼續推升美元的主導地位。

美元強升重創新興市場

歐尼爾指出，自去年春季美元升息而聯準會開始縮表之後，帶來了美元的上漲，更進一步損害了新興市場。這些國家借了大量以美元計價的債務，變成了沉重的負擔。

自 2008 年金融危機以來，新興經濟體非銀行部門以美元計價的債務增加了一倍。歐尼爾表示，那些依賴外國資本的國家，例如土耳其，勢必將繼續陷入掙扎。

國際清算銀行貨幣和經濟部門主管 Claudio Borio 也同意這種看法，因為隨著風險偏好的逆轉，流動性從新興市場流入美國證券，美元進一步升值，加劇新興市場的脆弱性。

這些脆弱性包括更多地受到國際資本流動的影響，特別是美元。此外，新興市場也往往是大宗商品出口國，商品價格通常與美元成反比，更加深了美元走強帶來的傷害。

歐尼爾並不是唯一厭倦美元的分析師。歐洲一些國家近來一直與俄羅斯和中國進行討論，並提出一種觀點，認為如果石油交易使用其他貨幣，將有助於避免美國制裁伊朗帶來的傷害。