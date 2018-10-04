特斯拉董事長接替人浮出水面 一人取代比爾蓋茨問鼎世界首富

市場快訊

恆指一度跌超 2% 失守 27000 點 三天累計暴跌 1200 點！

其中，舜宇光學跌 5.46%，報 84 元，領跌藍籌；騰訊控股下跌 2.41%，報 308.4 元；眾安在線下跌 7.01%，報 27.85 元。

熱點新聞

· 2018 年財富榜 亞馬遜 CEO 取代比爾 • 蓋茨問鼎榜首

美國《富比世》雜誌 3 日發布了 2018 年度美國富豪 400 強榜單，亞馬遜 CEO 傑夫 • 貝佐斯以凈值 1600 億美元的身價取代微軟公司聯合創始人比爾 • 蓋茨問鼎榜首。這是自 1995 年比爾 • 蓋茨首次登頂福布斯榜 23 年以來榜首首次易主。

· 歐盟對 Facebook 駭客事件展開調查 違規或面臨最高 14 億歐元罰款

歐聯中主導資料私隱監管的機構愛爾蘭資料保護委員會 (DPC) 對社交平台 Facebook(FB.US)遭駭客入侵事件展開調查，調查重點將放於 Facebook 有否遵守歐盟《一般資料保護規例》(GDPR)。一旦 Facebook 被裁定違犯新例，可能導致高達 14 億歐元的巨額罰款。

· 馬斯克被罰辭去特斯拉董事長 接替人浮出水面

根據《紐約時報》援引參與特斯拉董事會討論的消息人士稱，特斯拉部分董事會成員提議資深董事會成員、21 世紀福斯公司首席執行官詹姆斯 · 默多克（James Murdoch）接替埃隆 • 馬斯克出任董事長。報導稱，默多克並未主動提出要繼任董事長，也未與其他董事會成員討論過此事。

詹姆斯 • 默多克是媒體大亨默克多的兒子，現出任福斯的數個領導職位。對此報導，默多克、特斯拉以及 21 世紀福斯公司均未立即發表評論。

· 國慶前三天線下服務 10 萬人 攜程多項服務創新獲贊

根據最新數據，10 月 1 日至 3 日，攜程在機場的線下服務已全力幫助了近 10 萬旅客順利出行。公開資料顯示，今年國慶出遊人次預計將超過 7 億人次。為了盡全力服務好每一位客人，攜程最近還推出了一系列服務創新項目——首都機場停車優惠、「拒簽全退」服務、及不斷升級的客服機器人等。

· 騰訊斥資 3834 萬港元 連續第十八個交易日庫藏股

騰訊控股發布公告，宣布以 3834.71 萬港元庫藏股 12.40 萬股份，每股價格為 313.20 港元到 307.40 港元，占已發行股份的 0.0214%。據悉，騰訊已連續 18 個交易日庫藏股股份。