鷹派聯準會+樂觀經濟數據 美元完美風暴再襲新興市場

受到美國強勁的經濟數據與聯準會 (Fed) 主席鮑爾鷹派言論提振，美元強勢飆升，今 (4) 日美元兌日圓觸及 11 個月的高點，推動美國公債殖利率創下 7 年來高位，但卻迫使美元借貸的新興市場陷入危機。

週四 (4 日) 美元兌日圓延續昨夜漲勢，觸及 2017 年 11 月以來的最高點 114.55，有望觸及 2017 年 3 月以來高點 115。

今 (4) 日美元兌日圓觸及 11 個月的高點。(圖：Investing)

聯準會 (Fed) 主席鮑爾鷹派言論表示，美國經濟前景十分樂觀，目前利率 2.25% 將朝預估的中性水平前進，甚至需要些微超過。

除了鷹派聯準會外，美國樂觀的經濟數據亦是推動美元走高的主因之一，美國 9 月 ISM 非製造業指數明顯高於預期，創 1997 年 8 月以來的高點。

美 9 月 Markit 服務業與綜合 PMI 終值跌至 53.5，是連續 31 個月處於 50 以上，意味產業擴張現況。美國 9 月民間就業人數增加 23 萬人，創 2 月以來最高增幅。

然而，強勢美元卻對急需吸引外資的新興市場造成壓力，週四 (4 日) MSCI 亞太股市指數下跌了 1.1%、韓國、菲律賓、印尼與台灣股市皆走跌；澳幣跌破 0.71、印度盧比再創歷史低點、印尼盾跌至 20 年低點，離岸人民幣匯率貶破 6.91；金融市場條件緊縮的情況下，亞洲債券殖利率也出現上漲情況。

強勢美元對新興市場造成壓力，今 MSCI 亞太股市指數下跌了 1.1%。(圖：AFP)

IG Group 的首席市場策略師 Chris Weston 表示，鷹派聯準會和強勁的經濟表現形成美元飆漲的完美風暴，無形中擴大許多以美元計價的債務。

匯豐銀行 HSBC 經濟學家 Kevin Logan 表示，目前全球經濟僅一支獨秀，美國正在蓬勃發展，而其他國家地區卻經濟放緩，甚至是停滯不前。

Logan 認為，對金融環境緊縮和處於貿易緊張局勢的國家來說，Fed 升息防止美國經濟過熱的舉措限制了這些國家的政策選擇。

瑞穗證券外匯策略師山本雅文表示，週五非農就業報告出爐前，受長期美債殖利率上揚推動，美元強勢上漲，兌日圓可能會觸及 115 關口。

山本雅文表示，美國總統川普可能會關注美元並試圖抑制漲勢，就算美元走勢放緩可能也是暫時的，因為川普政府的經濟政策實際上已主導美元走強。