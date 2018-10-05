特斯拉連跌三日 拼多多跌13.6%

市場動態

• 美股科技股下挫 拼多多跌 13.6%

周四，美股科技龍頭下挫，拖累納指盤中跌超 2%，創 6 月以來最大跌幅。其中，奈飛跌 3.55%，亞馬遜、谷歌母公司、Facebook 跌超 2%，蘋果跌 1.76%，特斯拉跌 4.4%。

中概股大多下跌，阿里巴巴、京東、新浪、網易跌超 3%，微博跌 5.5%，搜狐跌 6.7%，拼多多跌 13.6%。

熱點新聞

• 特斯拉連跌三日 媒體稱證監會仍在調查 法官要求解釋和解

法官要求特斯拉和美國證監會聯名致函解釋，為何應批准雙方達成的和解提議。後媒體稱，證監會還在調查特斯拉公布的生產和盈利目標，這比馬斯克的私有化推文一案更麻煩。特斯拉盤中跌近 6%。

自從上周末 SEC 與特斯拉和馬斯克達成和解以來，特斯拉股價只在本周一有過 17% 的暴漲，此後三天接連下跌，截至周四收盤，三日累跌約 9.6%，回到了上周五特斯拉股價因和解擔憂而大跌期間的水平。

• 馬斯克：空頭乃「價值摧毀者」 應該是非法的

周四美股收盤不久，馬斯克在推特上嘲諷 SEC，將其稱之為「餵肥賣空者的委員會」，並稱他們的工作「名副其實」。此前福斯新聞的記者 Gasparino 稱 SEC 將繼續調查特斯拉虛假產量及盈利目標。

周四盤後，特斯拉跌近 3%。

• 騰訊、KKR 投資菲律賓金融科技公司 Voyager

菲律賓 PLDT 公司周四宣布，中國網路巨頭騰訊和私募股權公司 KKR 將獲得該公司旗下金融科技公司 Voyager Innovations 的少數股權。

PLDT 在一份聲明中稱：「騰訊和 KKR 最多將分別收購價值 1.75 億美元的 Voyager Innovations 新股，從而成為後者的小股東。」

PLDT 稱，到目前為止這筆交易是菲律賓科技公司所獲得的最大投資。在騰訊和 KKR 購買 Voyager Innovations 新股後，PLDT 仍將持有後者的大多數股權。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：