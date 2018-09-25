現反彈跡象？大摩上調新興市場債匯市評級

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的策略師週一 (24 日) 上調新興市場的債券與貨幣評級，部分原因為，他們認為全球所面臨的風險比預期中低。另一方面，儘管美中貿易緊張局勢未有消緩跡象，美股仍展現很強的抗壓能力，表現優於預期。

摩根士丹利將新興市場貨幣和債券的評級從「負面」上調至「中立」，策略師 James Lord 在報告中指出，目前市場情況對於新興市場來說仍是艱難的，投資者預期全球貿易問題將會持續升溫，並對資產造成一定影響。

然而，Lord 表示，新興市場資產受影響的程度不如預期中大，而美股展現強勁的表現，使全球股市未出現「滾動熊市」(rolling bear market) 的情況。

儘管許多投資者擔憂中美貿易戰將使全球前兩大經濟體受損，美國仍持續繳出強勁的經濟數據，標普 500 指數和道瓊工業平均指數在上週皆攀上歷史高點，那斯達克指數的表現則是稍微落後。

分析師預期美國和中國將持續對彼此實施報復關稅措施，但對經濟的影響將會較小，因為市場已預計會出現這種情況。



同一時間，許多新興市場國家的央行已加強政策應對措施，以保護其經濟，緩解投資者的擔憂。Lord 指出，上週新興市場資產出現強勁反彈，他們認為這標誌著新興市場逐漸開始穩定與反彈。

除了上調新興市場資產評級之外，摩根士丹利增加阿根廷比索、印尼盧比和俄羅斯盧布的風險敞口。

MSCI 新興市場指數 24 日下跌 0.86% 至 1042.35，MSCI 新興市場貨幣指數微漲 0.07% 至 1600.28 點。