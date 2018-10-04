誠泰10/8起上櫃前競拍投標 競拍底價16.22元 10月下旬掛牌

熱熔膠大廠誠泰科技 (4767-TW) 今 (4) 日表示，將配合初次上櫃前辦理現增發行新股 2740 萬股，其中 1864 張採競價拍賣，將從 10/8 至 10/11 展開競拍投標，競拍底價 16.22 元，投標以 2 張為投標單位，價高者優先得標，將於 10/15 開標，預計 10 月下旬正式掛牌上櫃。

誠泰為環保型熱熔膠及防水材料製造商，以產品應用比重來看，熱熔膠比重達總營收 95% 左右，主要多應用於自動化包裝、書本製造及鞋業等；防水膜佔 5%，下游應用為公共工程及建築防水工程。

誠泰的熱熔膠產品除現有的應用外，也於今年切入家具應用，第 4 季更將切入家電市場，主要搶攻冰箱、空調以及清淨機等應用，預期可望成為新的營運動能。誠泰指出，由於明年春節時辰提前，預計下游客戶也將提早拉貨，營運動能至年底前可望逐月升溫，第 4 季將迎來全年出貨高峰。

目前誠泰產銷基地除了廣東中山廠，負責供應中國大陸當地市場外，台灣高科廠則負責內銷以及外銷至印度、印尼等東南亞國家，另公司也將於今年底於越南成立新的銷售據點，以供應當地鞋材廠商為主。此外，誠泰並規劃第 4 季針對廣東中山廠進行去瓶頸，預計可增加 5 成、約 2000 噸的年產能，整體產能將由現在的 1.6 萬噸提升至 1.8 萬噸。

誠泰目前實收資本額約 2.8 億元，今年上半年營收 5.4 億元，年增 3.88%，毛利率為 24.57%，稅後純益 2331 萬元，每股純益 0.81 元；隨著大陸生產自動化蔚為趨勢，預期於包裝、家具家電，甚至車用熱熔膠需求可望增長，帶動營運升溫。