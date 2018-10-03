聚陽9月營收31.38億元創高 年增逾2成 Q3營收76.29億元同步創高

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 今 (3) 日公告 9 月營收 31.38 億元，衝破 30 億元大關，月增 48.13%、年增 23%，推升第三季營收來到 76.29 億元，突破 70 億元大關，同創歷史單季新高，季增 5 成、年增 1 成，超乎預期；法人推估，聚陽下半年在產品量價均增下，可望帶動毛利率提升 0.5-1 個百分點，在營收走高下，獲利表現將同步走揚。

聚陽 9 月營迎來出貨高峰，加上 ASP 提高，帶動營收創高，也推升單季營收走揚，累計聚陽前三季營收來到 178.26 億元，較去年同期成長 4%。

法人指出，聚陽下半年 ASP 提升除了推升營收成長外，也將改善毛利表現，預估下半年毛利率可望較上半年成長 0.5-1 個百分點，有望來到 2 成大關，在營收走揚下，獲利表現亦將升溫，目前聚陽 7-8 月稅前淨利 4.26 億元，每股稅前盈餘 2.02 元，在 9 月業績加持下，第三季營運表現亦不看淡。

此外，由於今年下游庫存恢復至健康水位，也帶動聚陽第四季接單的情況較去年升溫，加上成本控管的成效顯現，以及匯率趨貶，法人估聚陽第四季營收可望年增水準，整體下半年獲利年增也同步上看雙位數，累計聚陽前 8 月稅前淨利 11.52 億元，年增 1 成，每股稅前盈餘 5.5 元。