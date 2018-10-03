歐股盤前─義國調整預算計畫帶動歐元走強 歐洲 Stoxx 50 指數期貨大漲0.53%

義大利政府受歐盟壓力影響，計劃節約 2021 年開支來調降預算赤字比重，受此消息激勵，週三 (3 日) 歐洲 Stoxx 50 指數期貨大漲 0.53%。

台北時間週三 (3 日) 下午 2 點 30 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.53%，暫報 3389.0；英國 FTSE 100 指數期貨走揚 0.05%，暫報 7452.5；德國 DAX 指數期貨下跌 0.47%，暫報 12269.5，法國 CAC40 指數期貨上漲 0.36%，暫報 5481.0。

同時在匯率方面，受到義國政府調整預算赤字計畫激勵，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率走揚 0.29%，截稿前暫報 1.1580。

政經消息方面，義大利日報 Corriere della Ser 週三 (3 日) 報導，義大利政府受到歐盟的壓力影響，儘管明年的預算赤字占 GDP 比重仍維持 2.4%，但 2020 至 2021 年預算赤字占比將從 2.2% 下調至 2.0%，該國有意在未來縮減支出的舉措帶動歐元走強。

英國脫歐議題持續受到市場關注，英國首相梅伊將於伯明罕黨部大會發表演說。

企業消息方面，英國超市品牌 Tesco、標準人壽安本集團 Standard Life 與製藥企業 Sinclair Pharma 將公布最新財報業績。

經濟數據方面，台北時間下午 4:00 後將陸續公布歐元區 9 月 Markit 服務業採購經理人指數、8 月零售銷售數據，以及英國 9 月 Markit / CIPS 服務業採購經理人指數。