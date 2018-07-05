被市場忽視的黑天鵝——英國脫歐定時炸彈已開始倒計時

英國脫歐的警報正在響起，但似乎很少有人注意到。

7 月 6 日，英國首相特蕾莎 · 梅將尋求在內閣會議中，就英國脫歐後英國與歐盟的關係先在國內達成共識，形成與布魯塞爾談判時取得突破的基礎。2019 年 3 月 29 日是英國退歐「大限」日益臨近，而對於特蕾莎 · 梅來說，歐盟在談判中給出的的選項中，任何一個都可能導致英國的政治危機，雙方目前仍難有讓步。

英歐雙方談判的最大難題仍是，北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的邊界問題，而這又涉及到「硬脫歐」和「軟脫歐」問題。

如果像特蕾莎 · 梅之前承諾的那樣，英國要退出歐洲關稅同盟和共同市場，實現「硬脫歐」，那麼北愛和愛爾蘭之間將出現硬性邊界。

而如果僅在政治上退出歐盟，經濟上繼續留在歐洲關稅同盟和共同市場，實現「軟脫歐」，那麼北愛和愛爾蘭之間不會出現硬邊界，是在經濟上比較的折中方案。但它卻意味著英國退歐後，經濟上仍必須履行歐盟成員國的義務，卻無法繼續參與歐盟經濟規則的制訂。

理論上，一旦英國脫離歐洲關稅聯盟，愛爾蘭共和國和英國的北愛爾蘭地區將成為歐盟與英國的經濟邊界，雙方的服務和貨物都會受到關稅和海關的阻礙，無法實現資金、人流和物流的自由流動。

而特蕾莎 · 梅此前曾向其執政聯盟黨——北愛爾蘭統一黨承諾，北愛爾蘭與愛爾蘭之間不會出現硬邊界。

目前，歐盟要求北愛爾蘭繼續留在歐盟關稅區內，英歐雙方共同管制英國本土進入北愛爾蘭的貨物。這意味著脫歐後，英國的一部分領土可能永久地被歐盟的規則所限制（英國其它領土不必受限）。

如此一來，愛爾蘭和北愛爾蘭之間也不會有硬邊界，但英國本國的單一市場可能會受影響，在北愛爾蘭和英國本土之間或將建立新的海關邊界。而英國國內的政治勢力，一定不會允許這種「分裂」英國的做法發生。

繞了一圈，歐盟方面堅持認為，如果不要「硬邊界」，又要英國國內市場完整保存、不被「分割」，唯一能實現「兩全」的方法，就是整個英國留在單一市場和關稅同盟中，即「軟脫歐」。

特蕾莎 · 梅將面臨兩難選擇，選「硬脫歐」，將違背此前大選組閣時對政治盟友的承諾；選「軟脫歐」，將引起國內政治勢力反彈，使北愛爾蘭乃至整個英國在經濟上仍將受歐盟規則限制，且英國無權參與歐盟關稅和市場規則的制定。

政治評論雜誌 Politico 援引一位英國政府官員的評論稱，任何一種選擇，都意味著特蕾莎 · 梅違背其政治承諾，她都將面臨下台，進而引起英國的全面政治危機。

本周一，特蕾莎 · 梅呼籲各方攜手推動「軟脫歐」，避免出現無「離婚」協議的「硬脫歐」。