義大利股債慘跌歐元急挫 預算問題引爆歐洲最大黑天鵝？

10 月 2 日，因預算赤字問題和下議院預算委員會主席發布疑歐言論影響，義大利連續兩日遭遇股債雙殺，拖累德法英等歐洲股市全線低開。

義大利富時 MIB 股指低開 1.4%，盤中最深跌 2%，創 18 個月點位最低。義大利銀行股指數跌 2.8%，創 19 個月最低，投資者顯然對持有大量義大利主權債券的銀行業用腳投票了。

據路透社報導，義大利副總理、反建制的五星運動黨首迪馬約（Luigi Di Maio）表示，儘管面對來自歐盟總部和其它歐盟成員國的壓力，義大利政府不會改變 2019 年 2.4% 的預算赤字目標。他堅稱義大利預算計劃有利於本國增長，並認為法國和德國領導人「毫無疑問」希望看到義大利政府垮台。

義大利下議院預算委員會主席、著名的疑歐派人士 Claudio Borghi 也表示，如果義大利有自己的貨幣，早就解決預算問題了；若義大利在歐元區以外，應能享受到更有利的經濟條件；還稱義大利完全可以將預算赤字設定在占 GDP 比重的 3.1%，這將超過歐盟對成員國設定的紅線。這一發言再度重燃市場對義大利脫歐（Italexit）的恐慌，歐元和義大利公債急跌。

儘管隨後 Borghi 對彭博社和路透社表示，自己稍早的言論只是個人觀點，不在本屆政府計劃之列，義大利總理孔特也認為這只是 Borghi 的個人看法，投資者的避險情緒依舊沒有得到緩解。

歐元兌美元連跌五日，周二歐盤期間最深跌 0.6%，至 1.1505 的六周新低，上周還交投在 1.18 關口上方。對於其他避險資產，歐元兌瑞郎下跌 0.4% 至 1.1346，歐元兌日元下跌 0.6%。

10 年期意債殖利率最高漲 14 個基點至 3.44%，重新測試 5 月 29 日所創的 2014 年 3 月以來最高水平，意債殖利率曲線也進一步趨平。衡量市場避險情緒的 10 年期意債 / 德債殖利率利差漲 17 個基點，衝破 300 個基點，為今年以來第二次突破這一整數位。

不過目前義大利預算恐慌還沒有蔓延到歐元區其他邊緣國家。儘管 10 年期西班牙 / 德債殖利率利差約為 112 個基點，創一個月最大，但 10 年期西班牙和葡萄牙公債殖利率基本沒變在 1.53% 和 1.89%。10 年期義大利 / 西班牙公債殖利率利差漲至七年新高，並有望突破 2011 年創下的紀錄高位 202 個基點。彭博社分析稱，這表明義大利問題的外溢效應暫時得到遏制。

義大利雖為歐元區第三大經濟體，公共債務水平占 GDP 的比重僅次於希臘，為區內第二高。周二 10 年期希臘公債殖利率跳漲 9 個基點，至 4.31%。歐盟委員會主席容克也表示，「會做任何事情避免義大利成為下一個希臘」。10 月下旬穆迪和標普兩大評級機構將審議義大利債務信用，目前僅比垃圾級別高出兩檔。

上周四（9 月 27 日），義大利政府終於圍繞 2019 年預算赤字占 GDP 目標達成共識，即赤字占 GDP 比重為 2.4%。不僅大幅超過了歐盟為上一屆義大利政府設定的 2018 年比重 1.6% 和 2019 年比重 0.8%，也高於歐盟此前建議的 1.5%-1.7% 區間。

義大利政府需要在 10 月 15 日前提交預算草案，能否通過歐盟審批存在懸念。在被問到歐盟可能不同意預算案一事時，義大利副總理、右翼北方聯盟黨首 Salvini 表示：「我們將推進這份預算案。」

義大利預算拉鋸戰已持續了近三個月，最核心的問題是義大利聯合政府各派態度截然不同。組成民粹主義政府的兩位副總理（兼黨首）對於預算態度非常激進，財長 Giovanni Tria 的論調相對溫和，希望將預算赤字控制在 2% 一下（1.6%）。華爾街見聞曾分析過，最為激進的預算計劃會大幅減稅並增加國家福利支出，可能打破歐盟設定的 3% 紅線。

自從 6 月民粹主義政府組閣成功後，金融市場對此一直非常緊張，擔心為「昂貴的」競選承諾買單將大幅增加義大利負債水平。目前義大利公共債務為 2.3 兆歐元，占 GDP 的 132%，是僅次於希臘的歐盟內部第二高債務水平。

義大利不但是「太大不能倒」，對於歐洲來說還是「太大而不可救」。而不幸的是，義大利國內的政治經濟各方面目前的演進方向，都指向着一場經濟和金融危機。