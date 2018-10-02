義大利飛出黑天鵝？預算案引爆股、債雙殺

受到義大利預算案違背歐盟要求之目標所拖累，週二 (2 日) 義大利股、債兩市再現雙殺，截至週二 (2 日) 午時 16 時許，義大利十年期公債殖利率是大漲 3.55% 至 3.409%，創下自 2014 年三月份以來的新高水平。

十年期義債殖利率 圖片來源：investing.com

除了債市大跌以外，義大利股市亦是遭逢市場拋售，如義大利 40 指數 (Italy 40) 開盤旋下跌 1.32%、富時 MIIB 指數亦是大跌 1.38%。

由於義大利擬大幅增加財政赤字，此舉並不符合歐盟要求之預算目標，引爆近日義國債市出現劇烈賣壓；市場人士直言，義大利的經濟體質在歐元區內，事實上並不是非常健康，若大幅增加財政赤字，市場當然會憂慮義大利是否有可能成為「希臘第二」。

義大利執政黨上週提出了 2019 年預算案，驚人發現該案的財政赤字竟相當於 GDP 總值的 2.4%，甚至高達前一屆政府目標的三倍，歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 週一 (1 日) 即表示， 義大利預算草案已違背歐盟要求的預算目標，將要求義大利修正。

據歐盟法律，義大利應該削減公共債務，而非增加舉債。義大利總債務目前相當於 GDP 的 133%。

但歐盟的警告，義大利方面似乎並不買帳。

義大利疑歐派人士、下議院預算委員會主席 Claudio Borghi 近日表示，若義大利有自己的貨幣，那麼預算草案的問題早就解決，但媒體追問義大利是否考慮脫歐？Claudio Borghi 則表示，義大利脫歐並不在義國政府的計劃之內。

Claudio Borghi 指出，義大利使用歐元作為共同貨幣，這並無法幫助義大利解決財政問題。

歐盟執委會主席容克則表示，若義大利一意孤行要求「特殊待遇」，那麼若其他歐元國家也起身效法，這恐怕也意味著歐元的時代將要邁向終結。