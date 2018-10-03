義大利危機會惡化？這是高盛給出的三個理由

10 月 2 日，因預算赤字問題和下議院預算委員會主席發布疑歐言論影響，義大利連續兩日遭遇股債雙殺。10 年期意債殖利率最高上漲 14 個基點，達到 3.44％。衡量市場避險情緒的 10 年期意債 / 德債殖利率利差漲 17 個基點，衝破 300 個基點，為今年以來第二次突破這一整數位。

義大利政府表示，儘管面對來自歐盟總部和其它歐盟成員國的壓力，義大利政府不會改變從目前到 2021 年，每年 2.4% 的預算赤字目標，大幅超過前任政府向歐盟承諾的 2018 年 1.6% 和 2019 年 0.8% 的赤字目標。此外，下議院預算委員會主席曾稱義大利應脫離歐元，一度引發市場恐慌。

周二晨間，投行高盛分析師 Matteo Crimella 表示，義大利危機可能惡化，並列出三大理由：

首先，計劃中的財政擴張雖然不是極端的，但足以讓投資者重新關注義大利公債存量的長期可持續性，這在很大程度上是因為對於該國主要盈餘預期的惡化。較低的初級盈餘增加了義大利經濟增長和市場動盪的脆弱性，並使公共財政前景惡化，特別是當公債存量已經升高，並且由於財政狀況不佳，寬鬆的財政政策也不太可能為經濟增長提供較大動力。

義大利議會預算辦公室報告指出，在過去 8 年，政府初級盈餘累計將義大利的債務與 GDP 比率降低了約 11.5 個百分點。積極增長和較低的利息支出（與 2011-2013 年相比）也在過去幾年裡支撐了義大利債務水平的穩定性。但由於主要盈餘預期較低，融資成本較高且經濟活動疲軟，對長期債務可持續性的考慮對未來債務／GDP 動態構成了挑戰，並意味著投資者需要對義大利政府債券提高風險溢價。

其次，義大利政府資金需求的增加造成公共債務的增加，而目前歐洲央行凈資產購買卻逐漸放緩，並即將結束。歐洲央行於 2015 年 3 月發起的歐洲央行量化寬鬆計劃將於今年結束。自成立以來，歐央行已購買價值 3600 億歐元的義大利公債，高盛預計，今年最後一個季度，歐央行將再購買 55 億歐元。從 2019 年 1 月起，歐央行將停止新的購買，2019 年對義大利政府債券投資組合的平均再投資額將達到每月 30 億至 35 億歐元。

過去幾年中，歐央行對義大利中長期債務的購買使得義大利財政部將政府債務的平均壽命延長了半年，並使其恢復到全球金融危機前的水平。儘管對期限債務的依賴程度越來越高，義大利財政部每年必須推出約 4000 億歐元的證券（包括短期證券）。隨著歐央行需求的減少，私營部門債務供應的增加可能是對 BTP 的另一個不利因素。

第三，最近幾個月市場波動加劇可能對 BTP 流動性和市場深度產生持久影響。在圖 4 中，高盛展示了 2018 年 4、5、6 月義大利政府證券在現金二級市場（MTS）的平均日交易量。6 月開始的義大利債券拋售，6 月交換的 BTP 數量，幾乎是四月和五月觀察到的三分之一。雖然這些數據是幾個月前的，但是數量的減少，以及買賣價差的顯著增加（圖表 5）表明，市場流動性可能嚴重惡化，高盛認為這導致價格越來越高。

總之，鑒於這三個理由：政府債務上升、歐央行支持力度減弱以及市場流動性減少，短期內高盛預計義大利政府債券波動性將繼續升高。

高盛表示，雖然義大利風險沒有波及更廣泛的市場，而且迄今為止，其國際金融溢出效應相對較弱，但目前形勢仍不穩定。高盛指出，新的預算提案可能會增加歐盟和評級機構的負面反應，從而增加額外波動和曲線扁平化的風險。

最後，雖然 BTP 的近期和中期前景仍高度不確定，高盛預測，近期 10 年期意債／德債利差將更接近其範圍的高端。具體而言，「利差可能會突破 300 個基點，如果持續下去，可能需要在國家或歐洲層面進行政策調整。」