「聯合再生」成軍首年營收估落400-500億元之間 三大事業鼎足而立

新日光 (3576)、昱晶(3514) 與昇陽光電 (3561) 三合一「聯合再生」成軍，其經營主軸，擴大模組、電廠系統出海口，虧損電池事業將整合三家公司原有產能，以高效產品為主，初估成立第一年營收約 400-500 億元之間，電池約 200 億元，模組產能由 800MW 倍增到 1.6GW，模組產值 5 億美元 (約 150 億台幣)，電廠系統營收約落 130-150 億元，三大事業群三足鼎立雛型浮現。聯合再生董事長洪傳獻在今(3) 日新公司開幕活動上，重申太陽能之所以成為「慘」業，肇因於台灣業者側重價格競爭激烈電池生產，以每瓦太陽能系統建制成本約 1.5 美元，但電池約 10cent(美分)，占了整個系統比重約 6%，公司轉型第一步，要賺的是整個太陽能系統供應鏈的錢。

三合一之後，電池年產能約 5G 左右，隨著生產設備年限到期淘汰，三年內電池產能縮減至 3GW，鎖定 PERC 高效電池為主，以近期電池報價來推算，年營收 200 億元。

聯合再生國內模組利潤佳，市占率達 3 成，明年產能由 800MW 倍增到 1.6GW，若以國內 500-600MW、每瓦 40 美分計算，產值約 2 億元，海外 1G、每瓦 30 美分計算，產值約 3 億美元，總體產值約 5 億美元。

至於，電廠系統開發因有美國大案場挹注，去年開發量為 480MW，明年開發目標 300MW，以每瓦 1.5-1.7 美元電價基礎計算，全年營收約落在 130-150 億元。