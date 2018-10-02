新日光私募認購價8.32元 國發基金、耀管會取得股權比重約15.3%

新日光 (3576) 公布三合一更名「聯合再生」作業時程，資本額 (含私募股) 為 218.31 億元，新股訂於 11 月 27 日上市，並公布國發基金、耀管會私募認購價 8.32 元，認購股數 3.34 億股，上限 3.8 億股，以 3.34 億股換算下來，挹注金額上限 27.79 億元。新日光、昱晶 (3514) 與昇陽光電 (3561) 完成三合一整併作業，亦公布組織架構，聯合再生董事長洪傳獻兼任策略長，前昱晶總經理潘文輝接掌執行長，電池事業總經理由前昇陽光電執行副總曾盛誠接任，模組事業總經理由前新日光總經理沈維鈞擔任。



聯合再生能源成軍後，資本額 218.31 億元，國發基金、耀管會私募認購 3.34 億股換算下來，持股比重約 15.3%，若是 3.8 億股上限全數發行完畢，持股比重則增至 17.4%，股款繳納期間 10 月 1 日到 15 日，私募案增資基準日為 10 月 15 日，資金用途用於投資高效能產品並擴充產能、取得模組產能、投資系統業務與相關新事業。



新日光將在完成「聯合再生」更名，國發基金、耀管會完成私募案認購後，訂於 11 月 20 日召開臨時股東會改選董事，董事席次 11 席 (含獨立董事 3 席)。