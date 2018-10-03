《2018體感電競爭霸賽》本週五北區開戰 智崴首款VR「閃電對決」登場

電競熱潮持續延燒全台，《2018 體感電競爭霸賽》北區預賽即將在 10 月 5 至 7 日開戰，賽事內容為智崴 (5263) 集團所研發的全球首款 VR 體感電競遊戲「閃電對決」，戰隊玩家頭戴飛行頭盔，搭乘智崴集團研發製造的體感座椅，虛實結合，是一場觀眾譽為「讓選手最帥氣」的電競比賽。電競賽事已跳脫以往形象，成為邁向國際認證的競技運動，吸引更多元的玩家一同較量競技鬥智。「閃電對決」結合體感科技與 VR 虛擬實境元素，挑戰玩家的反應能力與團隊合作。《2018 體感電競爭霸賽》北區預賽隊伍來自台北、新北、桃園、新竹、苗栗等各地，且年齡層廣泛，包括高中生、大學生，也有許多社會民眾。不同於一般電競高比例的男性玩家，「閃電對決」參賽隊伍有不少女性隊員，甚至也有以女性成員為主的隊伍。



智崴集團執行長歐陽志宏表示，此款遊戲結合體感科技與 VR 虛擬實境的元素，挑戰玩家的反應能力與團隊合作，因為玩家不再是用旁觀者的角度去打遊戲，而是用第一人稱的感受去體驗遊戲故事。



比賽最後一天台北市長柯文哲亦將出席現場活動，台北市府資訊局長李維斌、產發局長林崇傑也將一起進行 VR 體感電競挑戰。