新日光暫訂11月底完成「聯合再生能源」更名 股價面臨10元保衛戰

新日光 (3576)、昱晶(3514) 與昇陽光電 (3561) 完成三合一整併作業，「聯合再生能源」於今 (1) 日成軍，存續公司為新日光，預計 11 月底完成更名作業，惟近期茂迪 (6244)、綠能(3519) 縮減人力利空消息頻傳，今 (1) 日股價以平盤開出後，隨即跌落平盤之下，面臨 10 元票面保衛戰。聯合再生董事長洪傳獻再三重申，三家公司整合的目的整合電池產能，擴大下游模組、電廠建制，透過營運模式的改變，擺脫電池代工命運。



不過，聯合再生三公司整併後，合計太陽能電池產能達 5GW，以目前電池價格、需求呈現弱勢局面，多晶常規品每瓦報價滑落到 0.86-0.9 人民幣；單晶因中國內需求，歐洲訂單增加影響，每瓦報價 0.98-1.06 元人民幣，轉換率 21.5% 高效單晶則是落在 1.12-1.18 元人民幣，反映電池價格直直落，相關電池廠都面臨生產資產減損認列的問題。



聯合再生逐步淘汰欠缺競爭力的電池產能，以為 PERC 產能為主，三年內把電池產能降低到 3GW，縮減電池產能，並擴大下游模組、電廠系統建制，成立之初模組產能約 800MW，整併後今年底前模組產能將達到 1.1GW，三年後目標為 5GW，另外在台灣、日本、美國、歐洲建立系統開發團隊，累積併網量超過 500MW，規劃中之系統案量亦逾 1GW。