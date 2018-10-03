信驊7、8月合計每股淨利達4.08元 市場對其Q3、Q4業績重燃信心

雖然日前甫有外資釋出伺服遠端控制晶片廠信驊 (5274) 今年第三季業績恐不如預期、第四季營收續降等利空訊息，加上大盤不佳，導致信驊股價自 9 月下旬起持續下挫，而信驊昨晚因主管單位要求公布 8 月單月每股獲利達 1.89 元。信驊公布，8 月單月稅後獲利 6,447 萬元，年增 10%，單月每股淨利 1.89 元，累計 7～8 月稅後獲利 1.39 億元，年增 37%，合計兩個月的每股淨利達到 4.08 元，而隨此數字一出爐，市場上對信驊第三季獲利與第四季營收又重燃信心。



近期台股不佳，高價電子股幾乎同步重挫，而信驊部分，又有法人釋出報告，指出雲端伺服器的建置恐已經到達階段，後續需求已經轉弱，遂連帶看空信驊後續營運表現，此消息一出，導致信驊跌勢更加沉重，昨日股價下跌 29 元，最低價剩下 563 元。