信驊今年前8月每股賺13.57元 已超越去年前3季表現

IC 設計廠信驊 (5274-TW) 受伺服器需求趨緩疑慮升溫影響，近期股價持續走疲，近 6 個交易日已下挫逾 2 成，今 (2) 日更創下 1 年半以來新低，由於股價走勢動盪，應主管機關要求公布 8 月自結，合併營收 2 億元，稅後純益年增 15%、達 6447 萬元，每股純益 1.89 元，年增 9%；今年前 8 個月稅後純益 4.61 億元，每股純益 13.57 元，已超越去年前 3 季表現。

信驊 8 月合併營收 2 億元，年增 15%，稅前淨利 8145 萬元，年增 15 %，稅後純益 6447 萬元，年增 10 %，每股純益 1.89 元，年增 9%。

信驊 7 月與 8 月合併營收約 4.02 億元，年增 21%，稅前淨利 1.76 億元，年增 44%，稅後純益 1.39 億元，年增 37%，每股純益 4.09 元，年增 37%。

信驊今年前 8 個月累計營收 14.88 億元，年增 20.95%；稅後純益 4.61 億元，每股純益 13.57 元，已超越去年前 3 季表現。

美系外資近期出具報告指出，美國與中國市場對雲端需求成長出現放緩，第 4 季美國資料中心需求可能負成長，恐影響信驊第 3 季營收表現，將預估值由原先的季增 11%、下調至 6 至 7%，並預期第 4 季營收將下降 3%。

信驊目前 BMC 晶片營收占比約 92.5%， PC 與視訊延伸系統晶片占 7.25%，其推出的全球首款 6 鏡頭 360 度全景相機專用影像處理晶片，第 3 季已開始出貨，明年第 1 季放量，目標最快 3 年、最慢 5 年內，營收占比將超過 5 成，成為信驊主要營收來源，使 BMC 占比則降至 3 到 4 成。

外資認為，雖然信驊非 BMC(遠端管理晶片) 產品將在未來 3 至 5 年內，成為營運成長新動能，但短期內仍保守看待，維持目標價 707 元與中立評等。