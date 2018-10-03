蘋果3新機效應發酵 iPhone XR開賣將進一步挹注觸控雙雄營運

隨著蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max、/iPhone XR 等 3 款新機分別在 9 月及 10 月開賣，有助供應鏈下半年營運表現，法人看好觸控雙雄 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、GIS-KY 業成 (6456-TW)9 月營收可望明顯跳升，第三、四季營收將逐季走揚。

蘋果今年推出的 iPhone XR 重新採用外掛式觸控方案，觸控模組貼合訂單由業成及宸鴻負責，新機銷售成績將牽動下半年的業績表現，法人看好 iPhone XR 的銷售可望比 iPhone XS、 iPhone XS Max 更好，預計在 10 月 19 日預購，10 月 26 日開賣，隨著 9 月量產出貨，將拉升觸控雙雄的業績升溫。

宸鴻 8 月合併營收，重回百億元之上，達 115.74 億元，月增 24.4%，年增 12.9%，創 2015 年 11 月、近 34 個月高點；累計前 8 月合併營收 595.24 億元，年減 6.49%；9 月因手機放量，預期美系手機客戶比重可再增加，推升營收表現。

法人預估宸鴻下半年營收逐季走高，第 3 季第 4 季單季營收分別達 304 億元、354 億元，毛利率 6%、6.2%，稅後純益 4.53 億元、7.31 億元，每股純益 1.1 元、1.8 元；宸鴻股價一度下探至 48.2 元，逼近前波在 2016 年 10 月的 45.05 元低點，今日開高震盪，一度衝達 58.5 元，站上季線，但中午過後一度翻黑，漲勢收斂。

業成 8 月合併營收 達 88.3 億元，月增 9.79%，年減 37.42%，創今年次高；累計前 8 月合併營收 623.21 億元，年減 9.19%；法人看好，隨著 9 月新 iPhone 觸控貼合出貨，加上 12.9 吋、11.2 吋兩款 iPad Pro 新機量產，營收將明顯跳升。

法人預估業成第 3 季、第 4 季營收分別達 325 億元、371 億元，呈現逐季上揚表現，但毛利率則都是 9%，稅後純益 14.2 億元、13.3 億元，每股純益 4.19 元、3.93 元；業成 9 月間下探至 121.5 元價位，創 2017 年 2 月來新低，近期止跌，今日則是開高走低。