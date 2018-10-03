中華電攜愛立信完成全台第一個5G實網連線 拚2020年預商用

中華電 (2412-TW) 今 (3) 日宣布攜手愛立信，實現國內第一個符合 3GPP 國際標準的 5G 實網連線，成功完成 5G NR(New Radio) 單用戶下行傳輸速度 1.5Gbps 的連線測試，領先業界完成 5G 產業化過程中第一個重要里程碑；中華電指出，後續將開放 5G 實驗網路，以實現 2020 年 5G 預商用服務為目標。

中華電表示，制定 5G NR 國際標準的 3GPP 組織今年 6 月完成第一階段 eMBB (Enhanced Mobile Broadband, 增強型行動寬頻) 技術規格，帶動全球 5G 產業化進入實質加速階段。

中華電指出，與愛立信積極攜手推動 5G 產業的成熟發展，在最短的時間合作完成符合 3GPP 國際標準的 5G 實網連線測試，採用 3.5GHz 國際熱門 5G 頻段，使用 100MHz 超大頻寬，同時引進新型 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 主動式天線，成功達到 1.5Gbps 單用戶下行傳輸速度，為 5G 增強型行動寬頻應用發展奠定重要基礎，後續將進行不同終端廠商與網路間的 IoDT(Interoperability Development Testing, 互通性開發測試) 及應用試驗。

中華電研究院林榮賜院長表示，與愛立信合作達到 5G NR 下行 1.5Gbps 連線的實測結果，代表中華電及國內 5G 發展與國際同步進入實踐階段，5G 超高速傳輸能力將可帶動 AR/VR 虛擬實境、4K/8K 高畫質直播、360 度環景影像等新興應用。

他強調，對 5G 的未來充滿想像空間，將持續與愛立信等國內外夥伴一起攜手合作，致力使 5G 廣泛應用於各行各業。

中華電指出，為協助建構國內 5G 產業鏈，後續將開放 5G 實驗網路，共同與「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊」廠商成員進行 5G 產品整合測試與應用開發，以實現 2020 年 5G 預商用服務為目標。