科際明以75元上櫃掛牌 新增水泵業務挹注成長動能

店頭市場將再添生力軍，微型電磁閥及流體泵浦製造廠科際精密 (4568-TW) ，預計明 (3) 日將以每股 75 元上櫃掛牌，該公司也進一步將產品拓展至技術門檻更高的水泵產品，並持續擴大應用範圍，可望挹注業績成長。

科際為國內微型氣泵、閥製造的龍頭廠商，產品主要應用在汽車領域、醫療器材與家電產品等三大類，以目前產品應用比重來看，汽車類占營收為 45％，主要客戶包括 BENZ、BMW、Porsche 等國際知名車廠，醫療類為 37％，主要客戶為國際醫材大廠，如：PHILIPS、OMRON、Panasonic 等，家電類則為 17％，主要出貨給美系膠囊咖啡大廠客戶 Keurig 等。

受惠全球汽車輕量化及舒適化需求大幅提升，科際自 2010 年完成第一個車規安全認證後，近 4 年車用產品的年複合成長率達 18.27％，成為公司營收獲利的主要成長動能之一，根據汽車市場資料統計，目前公司科際在汽車座椅用微型氣泵的市場占有率已達 7 成以上，站穩車用氣動舒適系統的龍頭地位。由於汽車應用領域屬寡占市場，競爭者少且認證期間長，客戶更換供應商不易，加上汽車座椅舒適系統開始由高階車種拓展至一般汽車市場，以目前車用氣動舒適系統占整體汽車市場僅約 5％左右的使用率來看，公司車用氣泵產品仍有相當大的成長空間。

科際董事長張智表示，公司擁有產品線完整、自主研發關鍵材料與高度自動化生產等三大優勢。科際累積 20 年以上的研發製造經驗，及美、日、德、中、台灣等多國超過 150 項專利，開發各式微型泵、閥產品，提供客戶全方位的解決方案；公司自主研發製造上游橡、塑膠材料配方及高自動化生產率更是公司的主要競爭利基，提供客戶快速及客製化的產品服務，並有效降低人工成本；加上公司與客戶共同研發產品並通過各項車用、環保與醫療級安規認證，與國際知名大廠客戶關係密切，即時掌握產業最新發展趨勢，均有效拉開科際與其他同業的技術與成本差距。

為保持產品的競爭優勢，科際進一步將產品拓展至技術門檻更高的水泵產品，目前已為美國最大的膠囊咖啡機品牌 Keurig 開發完成結合氣泵及水泵的整合方案，由於水泵單價及毛利率均高於氣泵，公司未來將陸續開發其他水泵相關的應用產品，預期隨著水泵出貨量增加，高毛利的水泵產品將成為公司另一主要成長動能。

科際精密成立於 1978 年，明天上櫃掛牌時股本為 3.02 億元，公司主要生產基地在福建廈門，並在微型流體泵浦、電磁閥領域從事長達 20 年，科際精密今年上半年稅後純益 8708 萬元，年增 28.6%，每股純益為 3.23 元，法人估算，科際精密今年全年稅後純益將達 1.87 億元，以掛牌時股本 3.02 億元計算，每股純益將達 6.19 元。

科際今天在興櫃的最後成交價在 100 元。