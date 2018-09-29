商務部：1-8月我國服務進出口保持較快增長

商務部網站發布，9月29日，商務部服貿司負責人介紹了2018年1-8月我國服務進出口情況。

2018年1-8月，我國服務進出口保持較快增長。進出口總額34457.7億元(人民幣，下同)，同比增長10.5%。其中，出口11322.8億元，增長14.4%;進口23134.9億元，增長8.7%;逆差11812.1億元。若以美元計，服務進出口、出口和進口增速分別為16.4%、20.5%和14.5%。呈現以下特點：

一是新興服務進出口總額突破1萬億元，增速快於總體。1-8月，新興服務進出口總額11383.9億元，增長20.9%，高於服務進出口總體增速10.4個百分點，拉動新興服務占比提升近3個百分點。其中，新興服務出口5932.3億元，增長25.5%;進口5451.6億元，增長16.3%。

二是服務出口增速繼續高於進口。1-8月，服務出口延續今年以來的快速增長勢頭，出口增速高於進口增速5.7個百分點。其中，增速排名前三的領域是電信計算機和信息服務、個人文化和娛樂服務、保險服務，增速分別為61.1%、38.8%和26.5%。

三是新興服務進口占比逐步提升。1-8月，新興服務進口快速增長，占服務進口的比重達到23.6%，較去年同期增長1.6個百分點。其中，金融服務、知識產權使用費、電信計算機和信息服務進口增速均超過20%，分別為47.1%、23.3%和23.2%。