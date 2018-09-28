港股午盤漲0.62% 中外運航運私有化漲42% 金斯瑞反彈15%

恒生指數今 (28) 日開高 0.59%，早盤走勢平緩，截至午盤，恒指漲 0.62%，報 27886.84 點；恒生國企指數漲 1.12%，報 11062 點；紅籌指數漲 1.06%，報 4455.15 點。

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中外運航運 (0368-HK) 獲母企提私有化，漲 42.54%，報港幣 2.58 元。間接控股股東招商局集團 9 月 18 日要求公司董事會向計畫股東提交私有化建議，建議經批准後中外運航運的上市地位將被撤銷。

小米 (1810-HK) 走低跌 2.88%，報港幣 15.5 元，最低見港幣 15.2 元，刷新上市以來新低。德銀發表研究報告，將小米目標價由港幣 22.5 元下調至 21.4 元，投資評級為「買入」。鑒於中國手機市場競爭壓力大，而匯率因素不利獲利，將小米未來 2 年獲利預期分別調降至 3% 和 7%。

新經濟金融服務第一股華興資本 (1911-HK) 昨 (27) 日首日掛牌收盤暴跌 22%，今日早盤再跌 6.07%，報港幣 23.2 元。

金斯瑞生物科技 (1548-HK) 今早在港交所發佈澄清公告，否認閻火研究報告中針對公司的所有指控，股價高開 18.04%，此後一度跌近 10%，截至午盤，漲 14.84%，報港幣 13.62 元。

山東黃金 (1787-HK) 今掛牌上市，每股發行價港幣 14.7 元，午盤收在平盤。山東黃金是一家從事黃金勘探、開採、選礦、冶煉和銷售的綜合性黃金公司。作為老牌黃金公司，山東黃金由山東省國資委控股，擁有 40 年的黃金開採行業運營經驗。

分析指出，A 股被納入多個國際指數未來有望引入大量週邊資金，正面牽引港股情緒，因此，料港股短期持續受 A 股影響，可留意藍籌股。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 5.74 億元；深股通淨流入 2.66 億元。港股通南向通關閉，10 月 8 日恢復開通。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入 1.92 億元，其次為中國太保、伊利股份、三安光電、中國交建。資金流出最多的是萬華化學，淨流出 2.21 億元。

深股通中資金流入最多的是平安銀行，淨流入 2.26 億元，其次為格力電器、木林森、萬科 A、西部建設。資金流出最多的是飛馬國際，淨流出 2.73 億元。