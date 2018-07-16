花旗重申恒指目標34500點 首選中銀香港、領展、金沙中國

花旗發表亞太區市場下半年策略報告，由於貿易摩擦及美元匯率轉強下，亞股被市場急速下調估值預測，基於貿易摩擦考量，該行決定下調對 MSCI 亞太區 (撇除日本) 指數目標預測，由原來 800 降至 650。該行建議增持北亞市場多於南亞市場。

該行指出，除非貿易摩擦獲得解決，否則難以預期全球投資者會對亞洲或新興市場地區提升風險配置。該行最新亞太區首選股名單中香港上市股份，包括華潤置地 (1109-HK) 、工商銀行 (1398-HK)、中國平安 (2318-HK) 及金沙中國 (1928-HK)。

花旗於 4 月已對中資股市場看法轉趨審慎，所面臨挑戰較市場原先預期更嚴峻，雖然中國資本市場基本因素仍然鞏固 (料今年上半年每股盈利增長可達 10%)，但大部份行業估值已受壓。

花旗認為，隨著中美貿易衝突持續，中國近月經濟數據已見疲弱，美元走強會令人民幣匯價走弱，相信均會利空中資股市場表現，指 MSCI 中國指數 (撇除 ADRs) 現價相當於較平均本益比低出 0.7 個標準差，而滬深 300 估值回落至近 2016 年初低位。

該行給予 MSCI 中國指數今年年底目標 95，潛在升幅 12%，但相信第四季市場會有改善，建議增持消費必需品、醫藥、互聯網及內險股，同時下調對內房行業至「中性」評級，而該行最新中資股市場首選股包括申洲國際 (2313-HK)、阿里巴巴 (BABA-US) 及海康威視 (002415-CN)。

至於港股方面，花旗重申對恒指目標 34500 點，稱大市目前估值相當今年預測本益比 12.5 倍 (與歷史均值相同)，建議買入博彩股、部分零售收租主題股份。

該行旗下港股市場首選股，包括中銀香港 (2388-HK)、領展 (0823-HK) 、金沙中國及新濠博亞 (MLCO-US)。

截至今 (16) 日 15:06，恒指報 28484.35 點，下跌 0.14%。