瑞信：若中美貿易全面開戰 恒指將挫至11000點

港股昨 (12) 日在眾多利多消息下，反彈 169 點，收報 28480 點，成交港幣 917 億元。不過中美貿易戰仍是個不定時炸彈，瑞信指，如果中美貿易戰升級至全面戰爭，恒指或將挫至 11000 點，但強調這個假設情況極不可能發生。

昨天港股反彈原因：

1、美國商務部和中興通訊 (0763-HK) 達成解除禁令協議，中興 A 股開市即升停板，H 股也曾升近 3 成。該股全日升 25.1%，報港幣 13.94 元。不過，野村預計中興全年將錄得全年錄得每股人民幣 1.06 元的虧損，同時調降明年及後年的盈利預測，目標價也自港幣 27 元降至 16 元。該行指中興於迎接 5G 年代仍有發展機會，惟短期存在不確定性，評級維持「中性」。

2、新華社發文，指 A 股估值已處歷史底部，大家不宜將金融領域的個別事件，誇大為金融恐慌。昨日滬指升逾 2%，滬綜重上 2800 點，深圳創業板指數更大升 3.3%，國指也升 94 點報 10752 點，刺激港股反彈。

3、美國參議院 11 日以 88 票比 11 票通過決議，要求國會監督政府加徵關稅，雖然該決議不具約束性，輿論認為，近來許多共和黨議員都越來越擔心，由於川普的貿易政策招緻中國和世界其它多個國家的報復，將會提高消費品價格，傷害美國農民和製造業。

4、人民幣匯價跌轉升，離岸人民幣 (CNH) 高見 6.6742；近日接連撤退的北水昨日明顯掉頭，淨流入金額達人民幣 41.1 億元，為 2 月底以來最多。

展望後市，中美貿易戰仍牽動著港股走勢。瑞信維持恒指下半年目標為 28000 點，若中美貿易衝突導致兩國相互出口大幅減少，但並無對一般商品和服務下貿易禁令；估計 2018 年企業每股盈利將較原先預測低 10%，而 2019 年則低 20%，預期恒指低見 24500 點，較目前指數再跌 3980 點。

若中美貿易戰升級至全面戰爭，令中國的生產活動嚴重受損，經濟出現「硬着陸」情況，恒指或將挫至 11000 點。不過，瑞信強調，這個情景假設極不可能發生。

《星島日報》引述耀才證券研究部副總監陳偉聰表示，美國參議院周三通過一項無約束力議案，希望國會取得更多關稅決定權，限制總統川普實施關稅的權力，令市場對此中美有談判空間有所憧憬。他認為，雖然不明朗因為仍然存在，但港股短期有力反彈至 29300 點水平。

銀河證券業務發展董事羅尚沛則認為，受貿易戰不明朗因素持續困擾，恒指短期下探 28000 點，會否再有下跌空間，則視乎 A 股走勢，而 A 股近期備受多方面因素困擾，如人民幣匯價、中國經濟轉差等。