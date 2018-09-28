「小哥」引退演唱會及多項大展將推出 寬宏藝術明年業績可望再創高

甫宣布退出演藝事業的費玉清，預計明年將舉辦告別演唱會，由寬宏藝術 (6596) 主辦，預計 2 月率先在台北展開封唱首場，5 月巡迴高雄後再回歸台北小巨蛋，加上明年有七個大展、盧廣仲演唱會、獅子王音樂劇等，節目能見度高，預期業績可望再創營運高峰。寬宏藝術預計 12 月主辦，由舞王麥可佛萊利監製之大型踢踏舞節目「火焰之舞」日前開售，由於銷售情形相當良好，將為 2018 年演出活動劃下完美句點。



展望 2019 年，除了甫發表退出演藝事業的「小哥」費玉清，將由寬宏藝術主辦告別演唱會，2 月份在台北展開封唱首場，5 月份巡迴高雄後再回歸台北小巨蛋。



知名音樂劇「獅子王」也將於明年 7 月造訪台灣，寬宏藝術繼 2008 年主辦後，再度引進這個歷久彌新、深受觀眾喜愛的大型音樂劇，規劃於小巨蛋演出 20 場，據估計上次造訪約貢獻票房超過新台幣 3 億元，而迪士尼影業也將在同一期間推出獅子王真人動畫電影，屆時電影與音樂劇也將相互輝映。



另外，寬宏藝術所擅長的特展部分，明年寒假全台將有七個展覽，台北華山展出侏羅紀恐龍樂園展與微型展 2；松菸文創園區展出角落的小夥伴特展與迷你小人世界特展；三創園區展出冰淇淋特展。台中則展出暑假時期廣受歡迎的顛倒屋 2 特展與卡娜赫拉的愜意小鎮特展。各展將於年底陸續開展，搶跨年與春節假期商機。



整體明年隨第一季及第二季有七個大展、費玉清告別演唱會、盧廣仲演唱會；第三季有獅子王音樂劇，在節目能見度相當高之下，預期可望再創營運高峰。