表演工作坊年推出6-8個戲劇作品 寬宏藝術獲轉投資收益入帳

文創股寬宏藝術 (6596) 董事會決議通過投資表演工作坊文化創意 43% 股權，寬宏指出，表坊文創每年規劃產出 6-8 個戲劇作品，年底的招牌作品「寶島一村」將於 11 月連演五場，同時巡迴台中、台南、高雄等地，目前總售票達 90%，票房據估超過新台幣 2500 萬元，正規劃加演場次，也將安排海外巡演，預期未來將可帶來轉投資收益入帳。投資表演工作坊文化創意是寬宏藝術繼 2016 年投資演唱會硬體設備公司台灣藝能後，再度策略投資整合產業鏈，擴大公司營運的版圖與轉投資效益。



表坊為賴聲川與丁乃竺所創立之劇團，堪稱台灣最富創意也是最具商業價值的團隊，寬宏藝術與表坊多次合作，雙方早已取得良好默契，表坊團隊經營海內外市場的願景與培育國內戲劇人才的理念，與寬宏相當契合。未來表坊文創公司將獨家取得表坊所有的戲劇授權，在新資金注入後，可望加速戲劇作品的推出與新事業的拓展。



表坊文創每年規劃產出 6-8 個戲劇作品，今年年底的招牌作品「寶島一村」將於 11 月在台北國家戲劇院連演五場，正規劃國內加演場次，也將安排海外巡演；2019 年將推出簡嫚書、孟耿如新戲「花吃花」、蕭煌奇新戲「遇見自己」、蕭艾、馬之秦的「戴茜今晚嫁給誰」等。未來表坊文創也將為國內的戲劇教育貢獻更多心力，規劃與知名企業合作青少年及婦女之戲劇課程，除培育更多戲劇人才，亦培養更多藝文節目的客群。



寬宏藝術投資表坊文創後，將可深化原創戲劇的製作能力並累積優質的戲劇 IP，成為未來延伸影視發展的強力後盾，同時寬宏藝術亦將以龐大的會員基礎與行銷資源協助戲劇票房銷售，帶來整體的轉投資收益。