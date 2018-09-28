台股盤後—蘋概三雄熄火 鴻海尾盤翻紅 大盤守住萬一 季線收漲169點

台股今 (28) 日開高震盪拉回，早盤一度站上本週高點 11073.95 點，受到台積電與大立光下挫拖累，加上國巨與華新科兩大被動元件指標股股價也雙雙破底，指數由紅翻黑，不過鴻海尾盤爆量成交，守住紅盤，加上投信季底作帳效應，台股大盤終場跌幅收斂，下跌 27.85 點、 0.25 %，以 11006. 34 點作收，成交量 1370.02 億元，守住所有均線，週線連兩紅收高 33.93 點，月線終止連二紅，下跌 57.6 點，季線收紅 169.43 點。

蘋概三雄部分，台積電今日開高後震盪走低，終場收盤 262.5 元，跌破 5 日線；鴻海股價同樣震盪走低，不過尾盤拉回，收盤小漲 0.64 %；大立光收盤重挫近 4%，收在 3635 元。

金融股今日同步熄火休息，國泰金、富邦金、第一金、開發金跌幅都在 1% 以內，元大金跌幅超過 1%，中信金、華南金、合庫金則收在平盤。

被動元件族群持續下挫，繼昨日股價走疲後，今日國巨與華新科雙雙再度破底，國巨盤中最低來到 452 元，華新科盤中低點則是來到 206 元，國巨、信昌電、奇力新、凱美皆收黑，華新科小漲，禾伸堂則大漲 4.5%。

同樣擁有漲價題材的矽晶圓族群，與被動元件呈現兩樣情，環球晶、茂矽收盤大漲逾 5%，合晶與中美晶上漲逾 3%，歷經跌深反彈後，成功站回 5 日線。

最近同樣熱門的風電股，成為當沖熱門股，不過包括台船、世紀鋼、大成鋼及中鋼構等，今日漲多休息，回測五日線，今日均下跌作收。

投信季底作帳，積極買進台達電、台灣高鐵、台表科、欣興、國喬，今日漲幅依序在 4 至 1 %，南茂、光磊、兆豐金、新光金，今天則收在 1% 以內小漲。

法人指出，近十年十月行情漲幅高達 7 成，不過受到大陸黃金週以及台灣國慶行情，加上新台幣匯率持續強勢，可望持續帶動外資回流，而櫃買指數第 3 季下跌 13%，被動元件破底後，中低價股有機會重新吸引內資青睞，其中以蘋概股最有機會發酵。