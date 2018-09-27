寬宏藝術投資表演工作坊 擬持有43%股權 將強化戲劇演出

文創股寬宏藝術 (6596) 公告，將投資著名導演賴聲川等人創辦的表演工作坊(簡稱表坊)，預計以每股 168 元價格取得 43% 股權，投資金額約 7996 萬餘元。寬宏表示，原先公司有製作原創劇，之後則由表坊製作，預期將會有轉投資收益入帳，可強化公司戲劇演出市場的創作動能與商業機會。寬宏表示，原本寬宏有自己製作音樂劇和原創劇，不過看好表坊為台灣首屈一指的劇團，加上海外演出經驗豐富，由表坊進行專業戲劇製作，未來推出新劇，寬宏將會有轉投資收益，也是延伸市場、行銷全世界的方式；這也是表坊首度有外部股東加入。



寬宏指出，預估第四季將有踢踏舞表演《火焰之舞》，節目已經開賣，這是今年最大檔演出，12 月將巡迴北中南，包括台北、台中和高雄。



寬宏表示，明年寒假檔期規劃推出 7 到 8 個展覽，目前高雄反應熱烈的特展「侏羅紀 X 恐龍樂園」，將巡迴到中部與北部，同時也會推出更多適合親子與學生族群的新展覽內容。