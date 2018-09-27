富時、MSCI相爭 A股得利 看懂外資加速佈局的3大原因

全球第二大指數公司羅素富時今 (27) 日正式宣佈將 A 股納入全球股票指數體系，不過今年來外資早就陸續加速 A 股佈局，主要看中三大原因。尤其 MSCI(明晟) 放出消息，考慮把 A 股納入因此從現在的 5% 升至 20%，有觀點認為，這股趨勢未來將大大改變 A 股的資金面與投資生態。

今年中起，中國官方陸續開放金融市場，截至八月底，已有富達、瑞銀、富敦、英仕曼、惠理、景順縱橫、路博邁、安本、貝萊德、施羅德、安中、橋水、元勝和畢盛等 14 家知名外資機構，先後在中國取得了私募證券投資基金管理人登記，目前已經有 11 家發行了產品，而且多半以投資 A 股市場為主。此外，野村證券、瑞銀證券、摩根大通等機構相繼向中國證監會提交了控股合資券商的申請。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，今年華爾街外資機構對 A 股的關注明顯高於往年，這些外資是否投資 A 股，主要看國際化程度、開放程度與投資價值三大原因。

以國際化程度來看，A 股今明兩年陸續被納入 MSCI 與富時羅素。從開放程度來看，滬港通、深港通開通後，外資進出通道基本打通，外資的加速佈局，代表認同目前 A 股的投資價值。

至於在中國散戶普遍縮手的情況下，外資為何選在此時加速進場？景順縱橫認為，A 股目前的調整主要是對不確定因素的擔憂，但以長遠來看，很多行業依舊有較強的確定性成長機會；施羅德認為，A 股有許多創新及快速成長的公司，將受惠中國龐大的經濟規模及高成長率。加上中國企業在全球價值鏈地位不斷提高，某些科技製造商已具備全球競爭力，在近期市場調整後，A 股估值已經具有吸引力。

至於這兩天 A 股最受矚目的入富一事，根據文件顯示，A 股納入會分三階段：2019 年 6 月納入 20%，2019 年 9 月納入 40%，2020 年 3 月納入 40%，涵蓋大、中、小股票。屆時會讓 A 股占富時羅素新興市場比重達 5.57％。不過 A 股今天對入富一事表現平淡，早盤多半在平盤之下，僅一度在 10 點 40 分左右由黑翻紅，隨即又再度回落。

A 股今日走勢 (圖自新浪財經)

由於由於富時羅素把 A 股納入其指數體系的動作更加積極，不僅高達 5.57%，且大型股、中型股和小型股都將納入，也對早一步的 MSCI 帶來競爭壓力。這也是為何 MSCI 特別選在昨天宣佈，考慮把 A 股市場納入因數從 5% 提升到 20%。目前全球追蹤全球指數和全球新興市場指數的被動基金中，富時和 MSCI 的比例為 4 比 6。

更有評論指出，若未來 MSCI 和富時在 A 股的競爭進一步深化，未來不排除 A 股被兩家將納入因數提升至 100%，屆時將為 A 股帶來共 6000 億元美元的長期配置資金。

以外資買進 A 股的思維來看，主要是選擇龍頭兼具價值成長的類股，例如金融地產資源品等傳統行業，格局相對固定，外資便會配置確定性高的權值股。至於消費服務類方面，外資尤其偏愛具有行業定價權的公司，且公司股息率基本處於行業偏上水準。至於涵蓋科技、媒體和電信的 TMT 產業，外資不僅重倉持有穩定增長的龍頭，也積極佈局持續投入研發、成長性較高的細分龍頭。