搶富時鋒頭 MSCI考慮再調高A股權重

就在富時羅素計畫在本週四宣佈納入 A 股後，另一家全球指數公司明晟 (MSCI) 也不干示弱，再傳出考慮調高 A 股在 MSCI 指數的權重，到明 (2019) 年 8 月將 A 股大盤納入因數由 5% 提升至 20%，屆時 A 股佔 MSCI 新興市場指數權重提升至 2.8%。

據了解，明晟週二正式啟動有關進一步增加中國 A 股在明晟指數權重的諮詢程式，並列出三大計畫步驟：

第一，將 MSCI 中國 A 股大盤指數的納入因數從 5% 提高至自由流通調整後市值的 20%，預計分兩個階段實施，時間點分別在 2019 年 5 月明晟半年度指數評估審議和 2019 年 8 月的季度指數評估審議。

第二，深圳創業板指添加入符合條件的證券交易所分部清單，從 2019 年 5 月半年度指數評估審議開始實施；

第三，增加中國 A 股中盤股證券，納入因數為 20%，在 2020 年 5 月半年度指數評估審議時一步實施。

圖自 MSCI

明晟表示，最初 5% 的納入因子成功實施，獲得市場投資人「壓倒性」的積極回饋，因此開始啟動諮詢程序，目前計劃在 2019 年 2 月 28 日前或當天宣布納入決定，還不確定是否會改變明晟全球可投資市場指數。

明晟此時動作格外引人注目原因在於，富時羅素本周才傳出，將在本週四宣佈 A 股評估結果，到時會宣佈股納入其基準系列指數，也會同步宣佈是否將中國債券也納入全球債券指數的計畫。雙方動作頻頻，也是為了爭奪全球第三大市值的股市，以及利用 A 股大幅下挫後的估值優勢。