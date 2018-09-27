節前觀望情緒濃厚 滬指失守2800點跌0.54%

假期臨近，滬深兩市今日小幅低開，全天單邊下挫，再度失守2800點，指數低位弱勢震蕩，盤中一度有衝高表現可惜未能延續，創業板指表現相對弱勢。今日是節前套現最後一天，場内資金做多意願不強，資金觀望情緒濃厚。

截至收盤，滬指收報2791.77點，跌0.54%，成交額1234億;深成指收報8334.75點，跌1.02%，成交額1626億;創業板收報1400.36點，跌1.44%，成交額495億。滬股通淨流入27.6億元，深股通淨流入3.94億元。

從盤面上看，草甘膦、鈦白粉、鄉村振興概念、石油開採等板塊上漲;北汽新能源、次新股、通信設備、5G、消費電子、軍工等板塊跌幅居前。

個股呈現普跌態勢， 近3000隻個股收綠，次新股成殺跌重災區，雅運集團、豐山集團等多隻個股跌停，樂視網尾盤打開漲停，直線跳水。鄉村振興概念股表現強勢，天鵝股份(603029)、德宏股份(603701)漲停;北汽新能源汽車借殼S藍谷(600733)，於今日恢復上市，暴跌近37%;醫藥板塊表現強勢，百花村(600721)、中珠醫療(600568)、恒康醫療(002219)漲停，華蘭生物(002007)創階段高點;有色釩概念逆勢走強，明星電力(600101)、攀鋼釩鈦(000629)雙雙漲停。