金價維持跌勢 因美元在美聯儲加息後縮減漲幅

路透紐約/倫敦9月26日 - 金價周三維持稍早的跌勢，因美元縮減漲幅，此前美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)一如預期加息，並預期未來三年經濟成長。

美聯儲宣布加息，對未來幾年的貨幣政策前景基本保持不變，美聯儲在政策聲明中去除了貨幣政策保持寬松的措辭。

黃金對利率敏感，因升息將提振美元，令黃金對其它貨幣持有者來說更貴。

升息還將推升美債收益率，減少非收益率黃金的吸引力。

1816 GMT，現貨金下跌0.3%，報1,197.21美元，美元回吐稍早漲幅，但兌一籃子主要貨幣仍然上漲。

美國12月期金收跌6美元，或0.5%，報每盎司1,199.10美元。

美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)一如預期上調聯邦基金利率目標區間至2.00-2.25%，並預計今年再加息一次，明年加息三次。

德國商業銀行分析師稱，黃金陷於1,208美元左右的55日移動均線切入位以及1,220美元的四個月下行趨勢線的技術阻力位之下。

銀價下跌0.1%，報每盎司14.41美元，周二觸及三周高位。

鉑金上漲0.7%，報每盎司828.60美元。鈀金升0.7%，報每盎司1,068.70美元，稍早觸及八個月新高1,070.00美元。